UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Andrea e Giulia lasciano l'Italia, ecco quanto guadagna lui (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: ANDREA E GIULIA VOLANO A LOS ANGELES, I PROGETTI DELLA COPPIA - Andrea Damante è una vera macchina per soldi. Altro che Fabrizio Corona... da oggi in città c'è il "Dama" che guadagna come se non ci fosse un domani. L'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo aver partecipato al programma e scelto Giulia De Lellis, è stato tra i protagonisti assoluti della prima edizione Vip del Grande Fratello. Successivamente, le serate e gli eventi che Andrea si è portato a casa, hanno superato ogni tipo di record. E così, a fare i conti in tasca al DJ, ci ha pensato Novella 2000. Tra le pagine della rivista di gossip, si apprende che il fidanzato di Giulia De Lellis, guadagna 10mila euro a serata e che, dopo il boom e la popolarità, ha partecipato alla bellezza di 200 eventi: "Il numero di serate che ho fatto penso sia record italiano e, onestamente, neppure io mi aspettavo questo successo", dichiara. Quindi, se la matematica non è un'opinione, solo per le serate, Andrea Damante si è portato a casa la bellezza di 2 milioni di euro. In molti, hanno già puntato il dito contro l'ex tronista ma, a sua discolpa, c'è da dire non solo che Andrea ha guadagnato questi soldi onestamente ma anche che, a differenza di molti altri, quantomeno ha un talento e quindi, chiamato dalle discoteche, offre in cambio la sua arte per far divertire il pubblico. Ed infatti, per perfezionarsi ancora di più e continuare a "studiare", lui e Giulia presto lasceranno l'Italia come da lui dichiarato: "Giulia condivide con me la gioia di questi successi, tanto che abbiamo deciso di trasferirci a Los Angeles, una città che mi potrà far crescere molto in ambito musicale".



Per la coppia però, in attesa delle nozze a marzo 2019, arriva anche un reality show: "Io e Giulia faremo una sorta di reality sulla nostra vita dal titolo I Damellis dove saremo ripresi dalle telecamere 24 ore su 24. Non so ancora quando sarà trasmesso, ma saranno puntate da dieci minuti ciascuna con la nostra quotidianità". I fan della coppia, non vedono l'ora di vedere Andrea e Giulia alle prese con la vita di sempre, tra vacanze, eventi, shopping, scatti fotografici e serate in discoteca. Avranno mai tempo per leggere un buon libro oppure, per cucinarsi qualcosa? Lo scopriremo durante le varie puntate del reality! Ed intanto, Andrea volerà a Los Angeles con Giulia anche se, la televisione non è solo un ricordo: "Mi piacerebbe fare un programma come quello di Alessandro Cattelan, dove si parla soprattutto di musica e dove poter essere me stesso. Un one man show sugli argomenti che mi appassionano". Un ragazzo dalle mille risorse...

