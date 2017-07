UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani opinionista innamorata oppure tra le braccia di... (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: ECCO LE IPOTESI SUL FUTURO TELEVISIVO DI GEMMA GALGANI - I fan del trono over di Uomini e Donne non vedono l'ora di scoprire quale sarà il destino amoroso di Gemma Galgani, la dama più amata del programma che sta vivendo una storia d'amore con Marco Firpo, cavaliere genovese che le ha rubato il cuore durante le battute finali del programma. Calato il sipario sulla trasmissione della Queen, Gemma continua ad aggiornare i fan tramite Facebook ed anche Instagram e, spesso e volentieri, posta anche qualche scatto sul famoso social network fotografico. In molti però, pensano anche che la storia tra Gemma e Marco sia "studiata a tavolino" e, le fotografie "private" che li ritraggono insieme scarseggiano notevolmente. Gemma però, ha sempre voluto tenere lontana la sua vita privata da quella pubblica e così, forse preferisce postare fotografie con personaggi famosi piuttosto che con il fidanzato. Ultimamente poi, ha festeggiato il traguardo dei 150mila follower su Instagram dove, da questa estate è molto attiva. In tanti, anche attraverso i commenti, chiedono alla dama di condividere un nuovo scatto insieme a Marco e, in attesa di poterli vedere insieme, vediamo cosa è successo negli ultimi tempi. Tra le ultime indiscrezioni, si parla anche di un possibile cambio di ruolo. Se Gemma dovesse decidere di abbandonare il programma con Marco, per lei non sarebbe un addio in quanto, la sua presenza garantisce sempre ascolti record.



A questo punto, si pensa che la Galgani potrebbe rimanere in trasmissione ma con un cambio di ruolo: da dama in cerca di amore a opinionista innamorata. A questo punto però, rimane un solo problema: come faranno Gemma e Tina a ricoprire lo stesso ruolo in serenità? I siparietti trash che ci propongono, rendono la parentesi over così "speciale" e quindi, con molta probabilità continueranno anche peggio di prima. Nel frattempo, pare che Giorgio Manetti voglia tornare nuovamente all'attacco e corteggiare ancora Gemma e, c'è chi dice che la storia con Marco potrebbe proprio terminare da settembre e, per l'occasione, a tenere banco potrebbe proprio essere il Manetti alle prese con il corteggiamento della dama: voi che ne pensate? Preferite la Gemma opinionista innamorata oppure la Gemma nuovamente alle prese con Giorgio?

