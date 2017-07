ANTICIPAZIONI E NEWS IL SEGRETO / Oggi, 9 luglio non va in onda. Novità in vista per Matias e i suoi fratelli?

Il Segreto

IL SEGRETO, NEWS OGGI 09 LUGLIO: I SENSI DI COLPA DI MATIAS

Un'avvincente settimana attende i telespettatori de Il Segreto che assisteranno ad importanti novità riguardanti la famiglia Castaneda, i Santacruz oltre che all'insostituibile Donna Francisca. Quest'ultima approfitterà dei momenti di tensione tra Cristobal e Eulalia per convincerà la zia a fare un passo indietro: se non schiererà dalla parte della nipote, rischierà in futuro di fare la sua stessa fine. Dopo un iniziale indecisione, Eulalia accetterà di aiutare Francisca, con quali conseguenze? Per quanto riguarda, invece, la difficile situazione di Matias, lo vedremo prendere la decisione giusta: grazie all'aiuto e ai consigli di Hernando, causerà l'arresto dei fratelli ma da quel momento resterà vittima di un forte senso di colpa. A nulla servirà il tentativo di Emila e Alfonso di convincerlo a cambiare idea. E prepariamoci alle brutte notizie per quanto riguarda le sorti di Mariana: un corpo sfigurato verrà ritrovato a Murcia, rendendo immediatamente necessario l'intervento di Nicolas. Sarà proprio la moglie?

LA TELENOVELA OGGI NON VA IN ONDA

Come già accaduto la scorsa settimana, Il Segreto questa sera non andrà in onda, lasciando spazio ad un doppio episodio di Una Vita. Tale programmazione per il momento non dovrebbe subire variazioni e, salvo clamorose sorprese, proseguirà per tutta la stagione estiva. Risulta ufficialmente cancellata anche la puntata del sabato pomeriggio, al pari delle altre soap e telenovelas che occupano il ricco palinsesto Mediaset nel periodo feriale.

Ma le novità non finiscono qui: come accaduto gli scorsi anni, dal 17 luglio cambierà l'orario de Il Segreto che andrà in onda a partire dalle ore 18:50 e fino alle 20:00 prendendo il posto di Caduta libera. Al suo posto ovvero alle ore 15:30 dovrebbe proseguire Cherry Season, le stagioni del cuore come già accaduto nel 2016. Sarà un'estate particolarmente intensa quella che attenderà gli appassionati del programma, chiamati ad assistere ad una serie continua di tragedie. Insieme alla triste novità relativa alle sorti di Mariana, accadrà qualcosa di terribile a Carmelo e alla sua ritrovata felicità in amore che purtroppo ancora una volta non durerà a lungo. E purtroppo le brutte notizie non finiranno qui. Un altro personaggio molto importante uscirà di scena in seguito ad un tragico avvenimento, mentre un altro affronterà una grave malattia.

