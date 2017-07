Adriano Celentano / Prossimo il ritorno sugli schermi con "Adrian" (Techetechetè)

Adriano Celentano (Lapresse)

ADRIANO CELENTANO, IL MOLLEGGIATO PROTAGONISTA IN TV (TECHETECHETÉ)

Tra i protagonisti della puntata di Techetechetè in onda questa sera su Rai 1 ci sarà anche Adriano Celentano. Un appuntamento che sembra già preludere a qualcosa di davvero importante per gli appassionati del Molleggiato, considerando la grande capacità del programma di andare a pescare spezzoni nello sterminato archivio della Rai. E la storia artistica di Adriano Celentano riesce senza ombra di dubbio a intrecciarsi con quella dell'Italia del dopoguerra. Un personaggio che ha saputo portare una enorme quantità di linguaggi musicali in un Paese in cui solo i melodici sembravano avere possibilità di emergere. Adriano ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del rock in Italia, ma nessuno dimentica che la sua Prisencolinensinainciusol, seppur in inglese composto da parole completamente inventate, è riuscito a portare il rap in Italia vent'anni prima che questo stile musicale riuscisse ad esplodere.

Adriano Celentano non può essere però limitato a un solo ambito artistico. Dagli inizi con gli amici del Clan ai successi come Il ragazzo della via Gluck, canzone che resta ancora oggi una delle più rappresentative nella storia della musica italiana, Adriano ha ottenuto il massimo anche dal sodalizio artistico-sentimentale con la moglie Claudia ed è riuscito a farsi valere sul grande schermo come attore.

La longevità della carriera musicale di Adriano Celentano è stata comunque straordinaria, rinvigorita negli anni Novanta e all'inizio degli anni Duemila dal sodalizio con Gianni Bella come autore e con Mina come interprete. I suoi show alla Rai hanno continuato a fare milioni di spettatori e i suoi monologhi a lasciare il segno. Il disco Le migliori, di nuovo in coppia con Mina, è stato il più venduto del 2016, e alla soglia degli ottant'anni Adriano Celentano resta comunque un personaggio di spicco assoluto nel mondo dello spettacolo in Italia. Da pochi giorni ha annunciato un ritorno sui teleschermi di Canale 5 con il progetto "Adrian"P

