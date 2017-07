Anticipazioni Una Vita: Ramon confessa i suoi errori a Trini (puntata serale 9 luglio)

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 LUGLIO: RAMON CONFESSA LE SUE COLPE

Una Vita tornerà oggi su Canale 5 per l'ormai tradizionale appuntamento serale della domenica. Come già accaduto la scorsa settimana, infatti, Il Segreto non andrà in onda e lascerà spazio ad Acacias 38 per due avvincenti ore di programmazione. L'episodio sarà ampiamente dedicato ai problemi della famiglia Palacios causati dai gravi errori di Ramon: l'uomo, messo alle strette dalla moglie, sarà costretto ad ammettere tutta la verità sui suoi affari che metteranno seriamente in pericolo le sorti di tutta la famiglia. Per questo Trini, dopo averlo perdonato, sarà dalla sua parte ammettendo che la soluzione migliore per evitare gravi ripercussioni sia quella di fuggire da Acacias 38.

Dopo la morte di Duran e di Gines, per loro sarà meglio lasciare il paese e trasferirsi in America da Antonito, il fratello maggiore di Maria Luisa. Quest'ultima però non sarà affatto d'accordo a questa decisione che potrebbe porre fine alla sua relazione finalmente felice con Victor. Proprio quando i Palacios saranno impegnati nella preparazione delle valigie per la imminente partenza, il commissario Peirà si presenterà ad Acacias 38 per interrogare Ramon sui recenti decessi dei suoi due conoscenti. Sarà questo l'inizio di guai anche peggiori per il marito di Trini? Pagherà cari i suoi recenti errori?

