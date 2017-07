BELEN RODRIGUEZ/ News, cominciano le vacanze con Andrea Iannone? Il pilota è triste (ultime notizie)

Belen Rodriguez ultime notizie

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: COMINCIANO LE VACANZE DI ANDREA IANNONE – Le vacanze di Belen Rodriguez, in quel di Ibiza, sono iniziate da un bel po’. La showgirl argentina ha trascorso i suoi primi giorni di vacanza con le amiche e il piccolo Santiago che si è diviso tra mamma Belen e papà Stefano De Martino con cui la Rordriguez è stata beccata dai paparazzi del settimanale Chi durante un momento sereno in compagnia del figlio. A controllarli da lontano c’era Andrea Iannone che, in pausa, ha raggiunto in queste ore la showgirl argentina in quel di Ibiza. Il pilota, però. Non sta attraversando un bel periodo, professionalmente parlando. "Questa è la pausa più difficile della mia vita – ha detto Iannone in un'intervista telefonica rilasciata a Sky -, purtroppo non sono mai arrivato alle vacanze con tutte queste difficoltà, e la cosa pesa molto soprattutto quando ci tieni a ottenere risultati importanti. Queste però sono come delle lezioni di vita che aiutano a crescere: io non mollo e continuo ad allenarmi con l’obiettivo di portare la Suzuki al top".

Le parole di Iannone preoccuperanno Belen? Le vacanze del pilota, dunque, non saranno totalmente di relax. Iannone, infatti, continuerà ad allenarsi per farsi trovare nella forma migliore alla ripresa della MotoGp. I problemi professionali che sta avendo il pilota, dunque, avranno ripercussioni anche sul suo rapporto con Belen? Da giorni si vocifera di una presunta crisi tra i due. Belen e il pilota torneranno a pubblicare foto insieme sui social per smentire tutto?

