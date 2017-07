BOUNCE/ Su La5 il film con Ben Affleck e Gwyneth Paltrow (oggi, 9 luglio 2017)

Bounce

BOUNCE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST - Bounce, il film in onda su La5 oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica e sentimentale che è stata diretta nel 2010 da Don Ross ed è stata prodotta negli Stati Uniti. Ben Affleck e Gwyneth Paltrow saranno protagonisti del dramma sentimentale di 'Bounce'. I due attori sono nei panni di Buddy Amaral e Abby Janello, in una pellicola che mette in luce quanto possono essere strani e a volte crudeli gli intrecci del destino. Tony Goldwyn recita nella parte di Greg Janello, marito di Abby-Gwyneth Paltrow nel film, in cui sono presenti anche Johnny Galecki (il celebre Leonard di 'The Big Bang Theory') nella parte di Seth e Jennifer Grey nella parte di Janice Guerrero. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

BOUNCE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 9 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il protagonista del film è Buddy, un pubblicitario giovane e brillante, di grande successo che attende l'aereo per tornare a casa ma resta bloccato a causa di una tempesta. E' in aeroporto che Bounce conosce Mimì, una ragazza che è di ritorno dopo aver filmato una conferenza, e Greg Janello, che racconta come a causa dei suoi frequenti viaggi di lavoro stia perdendo il contatto quotidiano con la moglie Abby ed i suoi due figli. La tempesta non dà tregua e arriva in aeroporto la notizia che l'aereo di Buddy sarà l'unico a partire in serata per Los Angeles, il pubblicitario decide di cedere il suo biglietto a Greg per farlo ricongiungere subito alla sua famiglia, decidendo di trascorrere la notte in aeroporto con Mimì.

Il giorno dopo però, i due vengono raggiunti da una notizia agghiacciante, l'aereo sul quale Buddy avrebbe dovuto volare è precipitato senza lasciare alcun sopravvissuto, compreso Greg, tragicamente perito nell'incidente. Buddy cade dunque nella spirale del senso di colpa, finendo così nel tunnel dell'alcolismo. Dopo un anno in cui si è ritrovato a perdere praticamente tutte le certezze della sua vita passata, Buddy dedice di affrontare i dodici passi per la disintossicazione dall'alcolismo.

Uno di essi è fare ammenda con le persone della cui sofferenza si ritene essere responsabili, e così Buddy decide di andare a trovare la vedova di Greg, Abby. Riesce ad avvicinare e conoscere la donna, ma non ha il coraggio di confessarle l'accaduto. La loro vicinanza, con Buddy che aiuta Abby nella sua attività di agente immobiliare grazie al suo talento come pubblicitario, porta i due a innamorarsi, con Buddy che lega anche con i due figli della donna. Dopo alcune settimane si presenta però a casa di Abby Mimì, che come filmaker aveva filmato buona parte della serata trascorsa in aeroporto con Greg e Buddy, e porta ad Abby la cassetta per mostrare le ultime ore di vita e i pensieri d'amore del marito per lei.

Dalla registrazione Abby però scopre come Greg conoscesse dunque Buddy, e alla fine la storia del biglietto ceduto viene fuori. Buddy si allontana da Abby e i suoi figli, ma viene chiamato a testimoniare contro la compagnia aerea che gli aveva regalato il biglietto per l'aereo caduto, a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza. Durante il processo Abby capisce come Buddy abbia agito per generosità e quanto sia roso dai sensi di colpa, alla fine la compagnia aerea viene condannata, e Abby e Buddy tornano insieme.

