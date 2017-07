CHERRY SEASON/ Anticipazioni e news: Oyku rapisce Ayaz, è il momento della verità?

Cherry Season

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI E NEWS: BUONE NOTIZIE PER OYKU E AYAZ?

I fan di Cherry Season hanno sofferto negli ultimi giorni di fronte alla separazione di Oyku e Ayaz. Anche se la coppia ha avuto diverse occasioni di incontro, dimostrando di non avere mai smesso di amarsi, il ricatto di Mete e la crisi del loro rapporto è stato oggetto di dispiacere e qualche lacrima. Per fortuna, già dall'episodio di domani qualcosa cambierà: anche se non sarà ancora il momento della verità e i due protagonisti saranno ancora lontani, vederli intrappolati nella cabina di una ruota panoramica farà capire che i loro sentimenti non potranno essere tenuti nascosti ancora a lungo.

E proprio dalla puntata di martedì arriverà la svolta: i due loschi individui, che già nelle puntate della scorsa settimana hanno minacciato Mete, rapiranno Oyku credendo che si tratti della sua fidanzata. Sarà compito di Ayaz salvarla dall'ennesima situazione difficile: il suo gesto basterà ad Oyku per capire come l'amore non sia mai svanito, tanto da indurla successivamente a mettere in scena un divertente e finto rapimento. Sarà proprio quello il momento decisivo, in seguito al quale la bella aspirante stilista faticherà a nascondere la sua felicità vagando senza meta per le vie di Istambul, continuando a dichiarare "Ayaz mi ama!". Dimenticherà però un piccolo dettaglio ovvero di avere lasciato il suo innamorato solo nel suo appartamento, ancora legato ad una sedia...

