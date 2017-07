CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS / Anticipazioni puntate 9 luglio: due nuovi casi per l’FBI

Su Rai Due Criminal Minds - Beyond Borders 2

CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS, ANTICIPAZIONI PUNTATE 9 LUGLIO

IL TEAM INTERNAZIONALE DELL’FBI INDAGA SU DUE NUOVI CASI – La squadra più famosa della tv questa sera tornerà sul piccolo schermo con due nuovi episodi di Criminal Minds - Beyond Borders 2, il fortunato spin-of di Criminal Minds che ripercorre le vicende di una squadra di profiler dell’FBI che si occupa prevalentemente di crimini internazionali ai dannidi cittadini americani. Questa sera, domenica 9 luglio, a partire dalle 21.05 andranno in onda due nuovi episodi in prima tv che porteranno il team a indagare su due vicende molto cruente ma, allo stesso tempo particolarmente misteriose. Nel primo, dal titolo il respiro del diavolo (titolo originale The Devil's Breath) il team internazionale dovrà indagare sul suicidio di un cittadino americano in Colombia, una vicenda che apparirà sin da subito poco chiara a causa di alcun indizi che cattureranno l’attenzione dell’FBI.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo “La donna perfetta “(il quarto della seconda stagione, il cui titolo originale è Pretty Like Me), l’attenzione della squadra dell'FBI si sposterà su un caso avvenuto nella Corea del Sud, dove uno studente universitario americano viene ritrovato completamente sfigurato. Chi è il responsabile di tale crimine? Contemporaneamente, Simmons dovrà a prendere una decisione molto importante e dolorosa, che coinvolgerà in qualche modo anche sua madre. Riuscirà il protagonista a fare la scelta giusta?

