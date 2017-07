DJANGO SPARA PER PRIMO/ Su Rete 4 il film con Glenn Saxson (oggi, 9 luglio 2017)

Django spara per primo

DJANGO SPARA PER PRIMO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST - Django spara per primo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 16.50. Una pellicola di genere western che è stata prodotta nel 1966 in Italia con Alberto De Martino come regista e Glenn Saxson nella parte del protagonista Django. Da notare nel cast la presenza di uno dei presentatori più famosi degli anni Sessanta, Alberto Lupo, nel ruolo di Doc. Fernando Sancho interpreta Gordon, mentre Nando Gazzolo ed Evelyn Stewart interpretano rispettivamente Ken e Jessica Cluster. Ma ecco la trama del film.

DJANGO SPARA PER PRIMO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Nel film, il protagonista è alle prese con un'eredità contesa. Django infatti deve ricevere quanto gli spetta dopo la morte del padre, i cui affari erano però divisi con Ken Cluster, un banchiere dalla condotta tutt'altro che irreprensibile, che non ha nessuna intenzione di corrispondere a Django la parte dell'eredità che gli spetta legittimamente. Cluster, decide così di tentarle tutte per costringere Django a rinunciare al denaro che avrebbe dovuto ereditare dal padre, prima assolda dei sicari pronti ad ucciderlo, ma le abilità da pistolero di Django fanno risultare vano ogni tentativo di assassinarlo.

Quindi, il piano di Cluster si fa più articolato, decide infatti di organizzare una rapina alla sua stessa banca e di accusare poi Django di averla compiuta. Questo gli permetterebbe di tenere per sé il denaro comunque da lui stesso rubato, e di far marcire in galera l'innocente Django, che troverà però due inaspettati alleati, Gordon, abituato a sfruttare le situazioni per trarne anche un minimo vantaggio economico, ma che si rivelerà leale e forse finalmente utile per la prima volta nella sua vita, e Doc, che centellina le parole ma non i colpi di pistola, e si rivelerà fondamentale come braccio destro di Django, che riuscirà così a mettere a punto la sua vendetta sull'ex socio senza scrupoli del padre.

Nel finale del film la situazione diventerà particolarmente infuocata, con Django che dovrà sfruttare tutta la sua abilità da pistolero per riuscire ad ottenere il suo obiettivo, oltre all'eredità, Django riuscirà a riabilitare il nome del padre, infangato dalle manovre senza scrupoli di Cluster, malvagio fino in fondo.

