EXSODUS/ Su la7 il film con Paul Newman ed Eva Marie Saint (oggi, 9 luglio 2017)

Exsodus

EXSODUS, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST - Exodus, il film in onda su La7 oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere storica del 1960 che è stata diretta da Otto Preminger (Anatomia di un omicidio, Buongiorno tristezza, Vertigine) ed interpretata da Paul Newman (La gatta sul tetto che scotta, Intrigo a Stoccolma, Butch Cassidy), Eva Marie Saint (Fronte del porto, Intrigo internazionale, Il mio amico a quattro zampe) e Ralph Richardson (Il difensore misterioso, La cittadella, Il dottor Zivago). La trama del film è tratta dal romanzo Exodus, scritto nel 1958 da Leon Uris. Film e romanzo narrano la burrascosa nascita dello Stato di Israele e la storia della nave da carico Exodus, che ha portato in Palestina oltre 600 ebrei sionisti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

EXSODUS: LA TRAMA - Poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Kitty Fremont (Eva Marie Saint) è un'infermiera impiegata presso l'isola di Karaolos, qui sono confluiti numerosi ebrei sopravvissuti all'Olocausto, il cui obiettivo era immigrare illegalmente in Palestina, all'epoca sotto il controllo britannico. Ari Ben Canaan (Paul Newman) è uno degli ospiti dell'isola, che fingendosi un ufficiale britannico intende portare clandestinamente in Palestina oltre 600 ebrei con una nave cargo. Ben Canaan riesce a partire con la nave, fingendo di dover riportare gli ebrei in Germania, ma ben presto il suo trucco viene scoperto.

Quando gli inglesi bloccano l'imbarcazione e minacciano di abbordarla, Ben Canaan dichiara di essere disposto a farla saltare in aria con tutti i suoi occupanti, pur di non consegnarsi agli inglesi. Gli ebrei sulla nave cominciano quindi un lungo sciopero della fame per forzare la mano al governo inglese e perorare la causa sionista. Karen è fra i pochi che vengono ammessi a bordo, e l'infermiera si rende velocemente conto di quanto la salute e la vita stessa degli ebrei sia in pericolo. Dopo una lunga attesa la nave riesce a salpare alla volta della Palestina, ma qui i paesi arabi stanno montando un'opposizione sempre più tenace all'arrivo di un gran numero di ebrei appoggiati da britannici ed americani. La creazione di uno stato si Israele sembra ancora in alto mare, e i sionisti si dividono in chi vorrebbe una soluzione pacifica e chi è disposto ad imbracciare le armi, pur di conquistare la terra dei propri avi.

