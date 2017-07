FUORI CONTROLLO/ Su Rai 3 il film con Mel Gibson e Ray Winstone (oggi, 9 luglio 2017)

Fuori controllo

FUORI CONGTROLLO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST - Fuori controllo, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola d'azione del 2010 che è stata diretta da Martin Campbell (Casino Royale, Lanterna Verde, La maschera di Zorro) ed interpretata da Mel Gibson (Braveheart - Cuore impavido, Arma letale, Blood father), Ray Winstone (Point break, Noah, La leggenda di Beowulf) e Bojana Novakovic (The little death, The hallow, Devil). Il film Fuori controllo è basato sull'omonima serie tv britannica del 1985, prodotta dalla BBC e diretta da Martin Campbell stesso. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FUORI CONGTROLLO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 9 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Thomas Craven (Mel Gibson) è un ex militare, ora impiegato presso la polizia di Boston, vedovo e padre della giovane Emma (Bojana Novakovic). La ragazza lavora come stagista presso la Northmoor, un giorno Emma si presenta per la pausa pranzo presso l'ufficio del padre, ma la ragazza comincia ad accusare dei dolori e continua a vomitare e a perdere sangue dal naso. Thomas decide di accompagnarla all'ospedale quando, proprio sulla porta di casa, uno sconosciuto fredda Emma con una fucilata in pieno petto.

In un primo momento le indagini si focalizzano sui criminali arrestati da Thomas e i nemici che si è fatto lavorando in polizia e nell'esercito, ma nessuna pista sembra portare a qualcosa di concreto. Thomas comincia quindi ad indagare per proprio conto sulla figlia ed in particolare sulla Northmoor, presso cui stava facendo uno stage. Ben presto Thomas si trova braccato dagli agenti di sicurezza della Northmoor stessa, mentre i suoi unici alleati sembrano essere il fidanzato della figlia e un agente governativo misterioso di nome Jedburgh (Ray Winstone), i cui motivi non sono chiari. Se vuole salvarsi e scoprire l'assassino di Emma Thomas dovrà andare fino in fondo e scoprire i segreti e gli intrighi in cui è coinvolta la Northmoor.

© Riproduzione Riservata.