Gino Paoli / Un cantate che ha fatto la storia della musica italiana (Una serata Bella... senza fine)

Una serata bella... senza fine, Gino Paoli

GINO PAOLI, NON POTEVA MANCARE L'ARTISTA DI MONFALCONE (UNA SERATA BELLA... SENZA FINE)

Gino Paoli sarà uno degli ospiti d'onore in una serata dedicata alla grande musica italiana tutta da vivere, in prima serata televisiva su Rete 4, alle ore 21.15 di domenica 9 luglio 2017. C'era anche l'artista di Monfalcone nell'evento svoltosi nello scorso mese di novembre presso il teatro Dal Verme di Milano, intitolato 'Una serata Bella... senza fine' e presentato dal direttore del settimanale 'Chi', Alfonso Signorini, e da Rosita Celentano.

LA CARRIERA

Una carriera, quella di Gino Paoli, stasera ospite a Una serata Bella... senza fine, lunghissima, segnata dall'appartenenza a una scena genovese che ha racchiuso grandissimi di sempre della musica italiana come Luigi Tenco, Fabrizio De André o personaggi nati altrove ma 'adottati' dal fermento culturale cittadino dell'epoca, come l'astigiano Paolo Conte o il livornese Piero Ciampi, poeta maledetto e grandissimo amico di Gino Paoli. Che a sua volta ha mosso i suoi primi passi nel mondo musicale a metà degli anni Cinquanta. E' stato l'arrivo del decennio successivo, i favolosi Sessanta, a regalare però alla carriera di Gino Paoli i più grandi successi. Oltre a quelli già citati, va ricordato nel 1963 il boom di 'Sapore di Sale', che resta ancora, per vendite, passaggi radiofonici e popolarità, il più grande successo in assoluto del cantautore genovese. Che ha vissuto però anche una vita segnata da profondissimi, brucianti amori, come quello con Ornella Vanoni ma anche con Stefania Sandrelli, che lo hanno portato, complice anche l'abuso dell'alcol, sull'orlo della depressione e della morte.

Proprio nel 1963 Gino Paoli ha tentato il suicidio sparandosi un colpo al cuore, col proiettile che mancò d'un soffio il bersaglio incastrandosi nel mediastino, dove tutt'ora resta fermo e con il quale il cantautore ha convissuto per tutta la vita. A Sanremo Gino Paoli si è presentato cinque volte, senza mai vincere ma ottenendo un terzo posto nel Festival della Canzone Italiana con la sua apparizione più recente, quella del 2002 con il brano 'Un altro amore'. Anche in tempi recenti Gino Paoli ha centrato però grandi successi, come quando nel 1991 il suo brano 'Quattro amici' vincerà addirittura il Festivalbar, kermesse dedicata ai più grandi successi estivi in cui Paoli a cinquantasette anni si troverà a surclassare giovanissimi ed idoli delle discoteche. Il carattere anticonformista e originale di Gino Paoli l'ha sempre reso un personaggio unico in una scena spesso antiquata e incapace di dire molto negli ultimi anni. La sua grande intensità come interprete gli ha sempre permesso di cantare anche grandi successi altrui con una resa straordinaria. La sua presenza a 'Una serata Bella... senza fine' è dunque fondamentale per dare un compendio completo di cinquat'anni di storia della musica italiana.

