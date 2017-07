Giovanni Caccamo / L'esibizione durante la messa di Papa Francesco (Una serata Bella... senza fine)

Una serata Bella... senza fine, Giovanni Caccamo

GIOVANNI CACCAMO, L'ESIBIZIONE DURANTE LA MESSA DI SAN FRANCESCO (UNA SERATA BELLA... SENZA FINE)

Giovanni Caccamo giovane artista emergente nel panorama musicale italiano, si è recentemente esibito durante la messa di Papa Francesco, tenutasi al Parco di Monza, con alcuni suoi brani di maggior successo come Non siamo soli, la canzone che da il titolo al suo ultimo lavoro discografico e che tratta il delicato tema della solitudine e della forza che è necessaria per riuscire a guardare verso il cielo con speranza, anche nei momenti bui e difficili. Giovanni Caccamo è stato poi raggiunto da Deborah Iurato, sua partner musicale e grande amica, con la quale si è esibita nel loro brano dal titolo Via da qui, scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e portato da loro al successo durante il Festival di Sanremo del 2016. Nel marzo del 2017 è stato inoltre protagonista di un tour musicale che ha toccato ben dieci location italiane.

LA SUA GIOVANE CARRIERA

Giovanni Caccamo, stasera ospite a Una serata Bella... senza fine, è nato a Modica nel dicembre del 1990. Oltre ad essere cantante è anche un conduttore televisivo. Il suo grande talento musicale ed artistico è stato scoperto da Franco Battiato ma il grande successo è però arrivato solo nel 2015 con la vittoria del Festival di San Remo delle nuove proposte. Nel 2016 ha raggiunto il terzo posto della classifica generale nella categoria Big della manifestazione sanremese con il brano Ritornerò da te, cantato assieme a Deborah Iurato. Nel novembre del 2016 ha poi condotto lo Zecchino d'Oro accanto a Francesca Fialdini. Nel 2001 Giovanni Caccamo ha fatto parte del Piccolo Coro Mariele Vetre dell'Antoniano, in occasione di un evento musicale speciale organizzato per la Festa della Mamma. Nel 2010 ha preso parte ai provino per X Factor ma, durante la fase delle Home Visit, è stato scartato da Mara Maionchi.

