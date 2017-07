HEATHER PARISI / La regina degli anni ottanta ed i suoi successi (Techetechetè, puntata 9 luglio 2017)

Heather Parisi

HEATHER PARISI, LA BALLERINA AMERICANA TORNA IN TV (TECHETECHETÉ)

Heather Parisi sarà tra i protagonisti della puntata di Techetechetè in onda questa sera su Rai 1, insieme a quella che viene considerata la sua amica-rivale per eccellenza, Lorella Cuccarini. Un dualismo che ha segnato i fasti della televisione anni Ottanta, con due ballerine estremamente popolari, ma molto spesso messe in contrapposizione fra loro anche per il fatto di aver avuto lo stesso mentore, Pippo Baudo. Estremamente diverso è stato però il background tra le due artiste. Heather Parisi è arrivata dagli Stati Uniti per lavorare in televisione come professionista: soprattutto la presenza nella prima edizione di Fantastico è rimasta nella storia, con Heather che ha saputo modernizzare, e in un certo senso cambiare una volta per tutte, la figura della ballerina e della showgirl in Italia. Dal modello delle Gemelle Kessler a quello più moderno, ma comunque legato a schemi consolidati nella storia della televisione italiana, come quello di Raffaella Carrà, Heather Parisi ha portato in primo piano una fisicità prorompente, con la capacità di cavalcare al massimo l'ondata della Disco che dall'America era arrivata in Europa, dominando la scena musicale dei primi anni Ottanta.

E infatti alle apparizioni televisive sono seguiti a stretto giro di tempo grandissimi successi discografici, legati proprio alle sigle di “Fantastico”. “Disco bambina” è rimasto un pezzo legato all'immaginario collettivo italiano degli anni Ottanta, capace di restare in testa alla hit parade, e di coniugare al tempo stesso le molte apparizioni televisivi. Gli Ottanta sono stati di gran lunga gli anni ruggenti per Heather Parisi, che è riuscita davvero a entrare in tutte le case degli italiani con un'immagine al tempo stesso rassicurante, ma comunque estremamente sexy grazie a un fisico atletico e ammirato in tutto il Paese.

