Hotel da Incubo/ Puntata 9 luglio 2017: Gordon Ramsay corre in aiuto delle strutture più disastrose (Canale 9)

Hotel da incubo su Canale 9

HOTEL DA INCUBO ITALIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 LUGLIO, CANALE 9

DUE NUOVE STRUTTURE SULL’ORLO DEL FALLIMENTO - Gordon Ramsay, questa sera, a partire dalle 21.15, tornerà sul Canale 9 con due nuovi episodi in prima tv di “Hotel da incubo”, il fortunato format americano che, così come il suo predecessore "Cucine da incubo", si propone di risolvere i problemi delle strutture alberghiere sull'orlo della crisi, grazie all’aiuto di un esperto del settore in grado di individuare i disservizi più importanti. Il celebre cuoco, in particolare, questa sera dovrà cercare di risolvere i problemi di due nuovi alberghi, che a causa di personale poco qualificato e servizi non del tutto adeguati hanno perso nel tempo molti clienti. Per le questi hotel, in particolare, il parere di un esperto rappresenta l’unica strada da percorrere per tornare ai fasti di un tempo e scongiurare, di conseguenza, l’imminente fallimento. Riuscirà il protagonista a salvare le strutture dal disastro?

Non solo hotel, per Gordons Ramsay, ma anche pensioni, Bed and Breakfast e vecchi ostelli. Strutture un tempo all'avanguardia ma che con l’avanzare del tempo non sono riuscite a soddisfare le sempre più alte aspettative dei clienti. Questa sera, in particolare, andranno in onda il terzo e il quarto episodio della terza stagione, due appuntamenti in prima tv con i quali il celebre cuoco americano riporterà due strutture ormai obsolete a nuova vita.

