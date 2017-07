I POMPIERI/ Su Italia 1 il film con Paolo Villaggio e Lino Banfi (oggi, 9 luglio 2017)

I pompieri

I POMPIERI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST - I pompieri, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 13.45. Una pellicola comica del 1985 che è stata diretta da Neri Parenti (Fantozzi - Il ritorno, Vacanze di Natale a Cortina, Le comiche) ed interpretata da un gran numero di attori comici italiani, fra cui Paolo Villaggio (Fantozzi, Fracchia la belva umana, Dottor Jekyll e gentile signora), Lino Banfi (Vieni avanti cretino, L'allenatore nel pallone, Occhio malocchio prezzemolo e finocchio) e Massimo Boldi (Natale a Miami, Tifosi, Fratelli d'Italia). Il film che viene mandato in onda, è un omaggio all'amato Paolo Villaggio attore genovese conosciuto da tutti come il ragionier Fantozzi recentemente scomparso. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

I POMPIERI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 9 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il comandante Pacini (Gigi Sammarchi) gestisce con pugno di ferro la Caserma dei Pompieri "Settecamini" di Roma. Lo stato di servizio della caserma è praticamente perfetto, se non fosse per la squadra 17, un'accozzaglia di combinaguai che non riesce a portare a termine neppure la missione più semplice. Guidata dal caposquadra Armando Bigotti (Andrea Roncato). Fra i membri della squadra vi sono Nicola Ruoppolo (Lino Banfi), ex pompiere da poco richiamato in servizio e pieno di entusiasmo, Daniele Traversi (Ricky Tognazzi), giovane padre vedovo che deve barcamenarsi fra il lavoro in caserma e i doveri verso il figlio, e Paolo Casalotti (Paolo Villaggio), richiamato in servizio come pompiere a causa di un errore burocratico.

Quest'ultimo, che non è mai stato in una caserma dei pompieri prima d'ora, si barcamena in attesa che i suoi documenti vengano sistemati e possa cessare il servizio. La squadra 17 è protagonista di numerose sventure e sembra destinata a non centrare mai un obiettivo, fino al disastro totale. Ruoppolo infatti, per errore, guida la squadra a demolire addirittura la casa del capitano Pacini. Cacciato dalla caserma, Ruoppolo trova impiego come cameriere presso un hotel.

Qui, scoperto un principio d'incendio sul luogo di lavoro, decide di avvisare la sua ex squadra prima di chiamare i pompieri, in modo da permettere loro di arrivare sul posto per primi e fare, per una volta, bella figura. Nell'attesa dell'arrivo della squadra 17 però il piccolo incendio si sviluppa fino a minacciare la vita di tutti gli ospiti dell'hotel e quando finalmente Bigotti e i suoi arrivano sul posto si trovano di fronte un gigantesco rogo.

