IL SOLISTA/ Su Iris il film con Joe Wright e Robert Downey Jr. (oggi, 9 luglio 2017)

IL SOLISTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST - Il solista, il film in onda su Iris oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatica e biografica che è stata diretta da Joe Wright nel 2009 ed è stata realizzata da una collaborazione tra Regno Unito, USA e Francia, il soggetto invece, è stato tratto dal libro di Steve Lopez. Robert Downey Jr. interpreta il protagonista ed è affiancato dallo stesso regista nel cast anche Jamie Foxx nella parte dell'altro protagonista Nathaniel Ayers, Catherine Keener è Mary Weston, Tom Hollander è impegnato nel ruolo di Graham Claydon e Rachael Harris interpreta invece Leslie Boom, mentre Lisa Gay Hamilton è Jennifer Ayers, sorella di uno dei protagonisti. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL SOLISTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La storia gira intorno alla vita di un giornalista del quotidiano Los Angeles Times, Steve Lopez, interpretato appunto da Robert Downey Jr. L'ispirazione di Steve è in crisi finché, sotto una statua dedicata al grande musicista Beethoven, non incontra Nathaniel Ayers, uno strano senzatetto che suona, con risultati a tratti stupefacenti viste le cattive condizioni dello strumento, un violino con due sole corde. Steve e Nathaniel finiscono col fare amicizia, col giornalista che rivolge diverse domande al senzatetto, fino a scoprire che Nathaniel afferma di aver studiato alla Julliard, una delle più prestigiose scuole per musicisti degli Stati Uniti d'America e del mondo.

Inizialmente Steve pensa a una sparata di Nathaniel, ma poi approfondisce la cosa rivolgendosi direttamente alla Julliard, che conferma come Nathaniel sia stato effettivamente un loro studente, ma che aveva abbandonato gli studi al secondo anno di corso. Steve riesce a mettersi in contatto con la sorella di Nathaniel, Jennifer, che gli racconta come suo fratello sia stato un prodigio musicale sin da bambino, ma anche come il suo talento sia stato rovinato dalla malattia, Nathaniel soffre infatti di schizofrenia.

La storia è eccezionale e Steve riesce a pubblicare un articolo di grande successo sul Los Angeles Times, grazie al quale Nathaniel riceve la donazione di un preziosissimo violoncello, che non può però certo essere conservato in strada dove il musicista schizofrenico vive. Steve decide dunque di portare lo strumento in un centro per senzatetto dove, quando vuole, Nathaniel può suonarlo in tutta sicurezza. Il giornalista prova a cambiare la vita del suo nuovo amico e convince anche Nathaniel ad abbandonare la strada e ad andare a vivere in un piccolo appartamento.

L'articolo sul musicista è decisivo per la carriera di Steve e Nathaniel riesce anche a ricevere l'ingaggio per un concerto per il quale viene preparato dal primo violoncello della Los Angeles Philharmonic Orchestra. Il lieto fine sembra davvero dietro l'angolo, ma al momento di esibirsi Nathaniel viene colto da un attacco di panico, e la malattia non gli permette di gestire un'esibizione in pubblico. Scappa via lasciando il palco di corsa Steve capisce che la vita dell'amico non potrà cambiare come lui vorrebbe. Nathaniel resta comunque a vivere nel centro per senzatetto, col violoncello e lontano dalla strada, e Steve lo accompagna a seguire anche dei concerti di musica classica, soprattutto dedicati all'idolo musicale di Nathaniel, il grande Beethoven.

