Il Principe, Un amore impossibile 2 / Torna in replica con la prima puntata. Le anticipazioni

IL PRINCIPE - UN AMORE IMPOSSIBILE 2, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: STASERA IN ONDA IN SECONDA SERATA SU CANALE - Torna stasera Il Principe - Un amore impossibile 2 in seconda serata su Canale 5 a partire dalle ore 23.11. La puntata in questione è la prima della seconda stagione che torna in replica e si intitola Il Punto debole, per la regia di Ignacio Mercero. Ci ritroviamo sei mesi dopo la morte di Abdu e a El Principe è tutto cambiato in Marocco. Faruk è ora il nuovo capo della famiglia visto che è morto Frauk ben Barek. Sicuramente ci troviamo di fronte diverse a situazioni piuttosto complicate che si risolveranno solo dopo la fine di tutta la serie. Stasera potremo familiarizzare di nuovo con i personaggi e rispetto alla prima stagione è cambiato davvero molto. Intanto Javier Morey non ha dimenticato la sua splendida Fatima continua poi il suo lavoro con i servizi segreti. Staremo a vedere se ci saranno delle evoluzioni con una seconda serie che è andata in prima tv nel 2015 ed è lunga diciotto puntate.

CAST E CREDITS - La puntata è stata diretta da Ignacio Mercero e vede nel cast Alex Gonzalez, Hiba Abouk, José Coronado, Ruben Cortada, Stany Coppet, Juan Manuel Lara, Thais Blume e molti altri ancora. L'idea originale della serie è di Cesar Benitez e Aitor Gabilondo che hanno curato anche la sceneggiatura. La serie televisiva spagnola è andata in onda in Italia per la prima volta a partire dall'otto luglio del 2015 ottenendo dei risultati abbastanza deludenti. Sono andati in onda gli episodi divisi uno e mezzo per serata per una durata di settantacinque minuti. Il debutto però registra appena l'11.26% di share. Vedremo stasera se ci sarà un nuovo flop oppure se la rete ammiraglia di Mediaset riuscirà a rilanciare il successo vissuto in passato.

