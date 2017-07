LA SCOMPARSA DI ALICE CREED/ Su Rai 4 il film con Gemma Arterton (oggi, 9 luglio 2017)

La scomparsa di Alice Creed

LA SCOMPARSA DI ALICE CREED, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST - La scomparsa di Alice Creed, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller del 2009 che è stata scritta e diretta da J. Blakeson (La quinta onda, The descent - Part II, itch perfect) ed interpretata da Gemma Arterton (Hansel & Gretel cacciatori di streghe, Quantum of solace, Prince of Persia - Le sabbie del tempo), Martin Compston (Sweet sixteen, Filth, The wee man) e Eddie Marsan (Biancaneve e il cacciatore, La fine del mondo, Hancock). La scomparsa di Alice Creed vede il debutto alla regia di J. Blakeson, impegnato precedentemente solo come sceneggiatore. Avendo a disposizione un budget molto ridotto, il regista ha ideato una storia ambientata tutta in interni, quasi completamente in un unico ambiente, ed interpretata da 3 soli personaggi. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA SCOMPARSA DI ALICE CREED, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Danny (Martin Compston) e Vic (Eddie Marsan) sono ex detenuti pronti a tornare sulla via del crimine. I due hanno completamente insonorizzato ed isolato un appartamento per trasformarlo in una prigione. Il loro piano è rapire Alice Creed (Gemm,a Arterton), la figlia di un ricco uomo d'affari per chiedere un riscatto. Il rapimento riesce senza problemi, e Alice viene legata ad un letto nell'appartamento. Tutto sembra andare per il meglio per i rapitori, ma Alice si dimostra tenace e non ha nessuna intenzione di starsene tranquillamente prigioniera in attesa che il padre paghi il riscatto.

Nonostante i due rapitori portino sempre dei passamontagna in presenza di Alice, quest'ultima riesce a riconoscere Danny, il suo ragazzo. Quest'ultimo, vistosi scoperto, propone una soluzione alla ragazza. Lei deve fingersi spaventata con Vic, che Danny penserà poi a scaricare. Alice e Danny scapperanno con i soldi del riscatto e potranno vivere insieme, ricchi e felici. Danny però ha anche una relazione omosessuale con Vic, e scaricare il socio più anziano ed esperto non sarà facile.

