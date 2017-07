LE PISTOLERE/ Su Rai Movie il film con Claudia Cardinale e Brigitte Bardot (oggi, 9 luglio 2017)

Le pistolere

LE PISTOLERE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST - Le pistolere, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola western che è stata realizzata in Francia con una coppia di superbellissime degli anni Settanta compe protagoniste, ovvero Claudia Cardinale e Brigitte Bardot nelle parti di Marie Sarrazin e di Luoise, la pellicola datata 1971 è stata diretta da Christian Jaque. Fra gli altri interpreti, Micheline Presle nel ruolo di zia Amelie, Michael J. Pollard come lo sceriffo, Henry Czarniak nel ruolo di Doc Miller, Patty Shepard nella parte di Little Rain e poi i quattro fratelli Sarrazin, ovvero Luc, Jean, Mathieu e Marc, interpretati rispettivamente da Patrick Préjean, Riccardo Salvino, Oscar Davis e Georges Beller. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LE PISTOLERE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata alla fine dell'Ottocento in Texas, per la precisione nell'anno 1888. Nella cittadina di Bougival Junction è Marie Sarrazin a comandare, una donna abile con la pistola più di quanto non riesca ad essere qualunque altro uomo, per questo, la fama di Marie valica i confini della città che viene scossa però dall'arrivo di una nuova famiglia apparentemente tranquilla, i Millers. Si tratta in realtà degli eredi del terribile bandito Frenchie King, morto impiccato con i suoi figli a caccia di una vendetta efficace. La più terribile è la figlia Louise, che sente di avere tutto pur essendo una donna per percorrere le orme del padre e riportare il mito di Frenchie King al massimo splendore.

Per riuscire nel suo intento, Louise cerca di ripercorrere le orme del padre indossando abiti maschili, ma il suo arrivo a Bougival Junction finisce per destabilizzare l'autorità di Marie Sarrazin che cercava di regalare stabilità e prosperità alla propria famiglia. La banda di Louise è esclusivamente composta da donne mentre Marie viene messa ulteriormente in difficoltà dall'esplosione del giacimento di petrolio sul quale voleva insediare il suo clan, garantendo alla sua famiglia un futuro di ricchezza. Gli uomini locali ne approfittano per rovesciare il potere della donna, che si ritrova incarcerata in compagnia di Louise.

Le due ragazze terribili dedicono così di allearsi e sfruttare la loro straordinaria abilità con le pistole per riprendersi ciò che gli uomini di Bougival Junction hanno tolto loro. Nella loro impresa saranno aiutate dai quattro fratelli di Marie Sarrazin, che avrebbero dovuto stabilirsi con lei nel ranch con il petrolio, e dalle quattro pistolere guidate da Louise. Ritrovandosi tutti in carcere, alla fine delle storia, una volta riconquistato il ranch, verranno celebrati quattro matrimoni nella perfetta tradizione dei film Western in stile 'Sette Spose per Sette Fratelli'.

