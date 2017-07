Marcella Bella / La cantante tra Gino Paoli e Luigi Tenco (Una serata Bella... senza fine)

Una serata Bella... senza fine, Marcella Bella

MARCELLA BELLA, SUL PALCO RIPORTERA' LUIGI TENCO, SERGIO ENDRIGO E GINO PAOLI (UNA SERATA BELLA... SENZA FINE)

Marcella Bella torna oggi, domenica 9 luglio 2017, alle ore 21.15 in prima serata su Rete 4, sarà trasmessa 'Una serata Bella... senza fine'. Artista a 360 gradi che ha fatto la storia della musica italiana e che ha deciso di rifarsi ammirare con una serata tutta dedicata all'interpretazione di brani di alcuni grandissimi della musica italiana come Sergio Endrigo, Luigi Tenco, Gino Paoli. La serata è andata in scena lo scorso mese di novembre presso il Teatro Dal Verme a Milano, presentata dal giornalista e opinionista Alfonso Signorini, affiancato da Rosita Celentano.

Gli amanti della musica italiana potranno davvero godersi una carrellata di grandi successi, anche dalla viva voce di Marcella Bella che come detto da diverso tempo si era un po' defilato dalle scene del mondo dello spettacolo, ma che da deciso di dedicare di nuovo la serata a brani che sono stati fondamentali per la sua formazione musicale e per tutta la sua carriera. Per farlo, Marcella Bella ha chiamato sul palco alcuni artisti con i quali ha stretto grande amicizia nel corso dei tanti anni che l'hanno vista protagonista sulle scene. Ornella Vanoni, Gino Paolo, Rona, Annalisa, Paola Turci e molti altri: una vera parata di stelle, con l'accordo di interpretare grandi classici che hanno fatto la storia della musica italiana.

LA SUA CARRIERA

L'artista siciliana Marcella Bella, protagonista su Rete 4 di Una serata Bella... senza fine, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica negli anni Sessanta, ma è nel 1972 che ha inciso il suo più grande successo, che le ha permesso di diventare un'icona musicale conosciuta in tutta Italia: ovvero, 'Montagne Verdi', brano scritto dal grande autore Giancarlo Bigazzi e da suo fratello, Gianni Bella, oggi scomparso ma ricordato da tutti come uno dei più prolifici ed efficaci autori della musica italiana. 'Montagne Verdi' diventerà uno dei brani più famosi della musica italiana anche se, presentato a Sanremo, otterrà solo il settimo posto nella classifica finale di quell'edizione del Festival della Canzone Italiana.

Marcella Bella è stata presente altre sette volte sul palco dell'Ariston, per un totale di otto partecipazioni complessive a Sanremo nel corso della sua carriera. Salendo una sola volta sul podio, nel 1986 con il brano 'Pensa per te', ma presentando sempre grandi successi per l'ariplay radiofonico e confermandosi come uno dei volti musicali più noti negli anni Ottanta. Il suo più grande successo del periodo non è passato però da Sanremo, ma dal Festivalbar: si tratta di 'Nell'aria', brano scritto per Marcella Bella nel 1983 da Mogol e che ha raggiunto la soglia delle 150.000 copie vendute, diventando dopo 'Montagne Verdi' il più grande successo commerciale della carriera della cantante, oltre ad essere un brano tra i più rappresentativi della musica degli anni Ottanta. Dopo i primi anni Duemila, la presenza sui palchi di tutta Italia di Marcella Bella è andata, come detto, diradandosi: 'Una serata Bella... senza fine' sarà una grande occasione per tornare a gustarsi dal vivo la grande voce della cantante catanese, con un gruppo di ospiti davvero d'eccezione per un evento unico nella storia della musica italiana.

© Riproduzione Riservata.