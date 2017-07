NELSAN ELLIS MORTO/ Lafayette Reynolds in True Blood: gli esordi prima del successo (oggi, 9 luglio)

Morte Nelsan Ellis

MORTO NELSAN ELLIS: LA CARRIERA PRIMA DELLA FAMA - Nelsan Ellis era principalmente noto per il ruolo di Lafayette Reynolds nella serie televisiva True Blood. L'attore però, non era soltanto questo, ed infatti, nonostante la giovane età (appena 39 anni), aveva già alle spalle una bella carriera con altri ruoli. Nelsan è nato nell'Illinois e, dopo il divorzio dei suoi genitori si è trasferito in Alabama dove è rimasto fino ai 14 anni di età. Successivamente, è tornato nell'Illinois dove ha incominciato a studiare presso la Thornridge High School. Poi si trasferisce a New York per inseguire il suo grande sogno e studiare recitazione alla Juilliard School. Durante gli anni di studio, scrive anche una commedia teatrale semi-autobiografica intitolata Ugly che viene recitata nella scuola e vince un Lincoln Center's Martin E. Segal Award. Il suo debutto televisivo data 2005 dove esordisce nel film dal titolo Franklin D. Roosevelt. Un uomo, un presidente. Sempre nel 2005 entra a far parte del cast di The Inside, serie televisiva che però viene cancellata dopo appena 13 episodi.

Dopo aver preso parte come guest star ad alcuni episodi di Veronica Mars e Senza traccia, recita accanto a Dennis Quaid nel film sportivo del 2008 dal titolo The Express. Il vero successo però, arriva sempre nel 2008 quando incomincia ad interpretare il ruolo del cuoco omosessuale Lafayette Reynolds nella serie TV della HBO True Blood. Il suo personaggio vince un Satellite Awards 2008 come miglior attore non protagonista. Nel 2009 ottiene una parte ne Il solista di Joe Wright, mentre nel 2010 debutta come regista con il cortometraggio Page 36. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

MORTO NELSAN ELLIS: ERA LAFAYETTE REYNOLDS IN TRUE BLOOD - Il mondo del cinema e della televisione piange un altro suo indimenticabile interprete. All'età di 39 anni è deceduto ieri l'attore Nelsan Ellis, noto per la sua interpretazione nelle sette stagioni di True Blood. Secondo quanto dichiarato dalla sua manager Emily Gerson Saines, Ellis è stato vittima di un grave problema cardiaco che non gli ha lasciato scampo. In un comunicato stampa, infatti, ha annunciato che "era un grande talento, le sue parole e la sua presenza ci mancheranno per sempre".

Dopo una serie di interpretazioni in serie quali The Inside (presto cancellata) e F.D. Roosvelt: un uomo, un presidente, Nelsan Ellis è balzato alle cronache per il suolo ruolo in True Blood: inizialmente un semplice cuoco, il suo Lafayette è diventato un personaggio di spicco, grazie ad un'interpretazione sublime: tale figura ha scoperto di essere un medium che comunica con i morti. Non solo, il suo modo di interpretare di prestare il volto ad una persona omosessuale ha scatenato interesse (oltre a inevitabili critiche) tanto che Alan Ball ha deciso di dargli spazio anche nelle successive stagioni della serie televisive, nonostante il cuoco non fosse presente nel libro originale. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente tra gli appassionati della serie e del mondo dello spettacolo in generale, con messaggi di cordoglio molto numerosi sul web.

