NIGHTWATCH/ Su Cielo il film con Ewan McGregor e Nick Nolte (oggi, 9 luglio 2017)

Nightwatch

NIGHTWATCH, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Nightwatch, il film in onda su Cielo oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 21.15. Appuntamento con il cinema d'autore con la pellicola thriller del 1997 che è stata diretta da Ole Bornedal. Il film è in realtà una visitazione americana di una pellicola già uscita in Danimarca, intitolata 'Il Guardiano di Notte', che Bornedal ha deciso di riadattare utilizzando due grandi attori del cinema della fine degli anni Novanta, ovvero Ewan McGregor, all'epoca fresco del successo di 'Trainspotting', che interpreta il protagonista Martin Bells, e Nick Nolte, nella parte dell'ispettore Thomas Cray. Particolarmente importante il cast del film visto che si fa notare anche la presenza di Patricia Arquette nel ruolo di Katherine, di Josh Brolin nella parte di James Gallman, di John C. Reilly nel ruolo del vice ispettore Bill Davis e anche di Lauren Graham che interpreta Marie. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NIGHTWATCH, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 9 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film ruota attorno alla figura di Martin Bells, un giovane studente che per provare a mettere insieme qualche guadagno consistente accetta il ruolo di guardiano notturno in un obitorio. Un lavoro che scorrerebbe via tranquillo, al di là della macabra location, se non fosse per il fatto che in città sono tutti terrorizzati per un serial killer che semina il panico uccidendo prostitute e che sembra imprendibile per la polizia. All'obitorio arrivano i controlli dell'ispettore Thomas Cray che fa ricadere i suoi sospetti proprio su Martin, per il suo lavoro notturno e per il fatto di avere accesso agevolmente alle aree dell'obitorio dove eventualmente nascondere i cadaveri. Aiutano Martin a difendersi dai sospetti dell'ispettore il suo migliore amico, James, e la sua fidanzata, Katherine. Nonostante il supporto, iniziano a concentrarsi strani fatti che portano la polizia a credere che l'obitorio sia il centro del mistero del serial killer. Quando la loro amica Joyce viene uccisa all'interno dell'obitorio, Martin e James capiscono di essere in pericolo, ma trovano una firma che fa risalire, anche in base a sinistri fatti già avvenuti all'interno dell'obitorio prima dell'avvento del serial killer, ad un certo Albert Cray come autore degli omicidi. Martin e James, dopo l'uccisione di Joyce, comprendono che Thomas e Albert Cray sono la stessa persona, dunque l'ispettore Cray era in realtà il precedente guardiano dell'obitorio ed è il responsabile di tutti gli omicidi e sta cercando di usare Martin e l'obitorio stesso come scenario per costruirsi un alibi e scaricare la colpa sul nuovo e giovane guardiano. Alla fine Cray riesce a fare prigionieri all'interno dell'obitorio sia Martin sia Katherine, ma ad evitare il peggio di pensa James, che dopo aver superato molti pericoli riesce ad uccidere il pericoloso serial killer, ricongiungendosi con i suoi amici, fortunatamente illesi. James e Martin prendono lo scampato pericolo come un segnale per decidere finalmente di maturare, completare gli studi e prendere la loro strada.

© Riproduzione Riservata.