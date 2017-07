Ornella Vanoni / Una cantante storica porta grandi emozioni (Una serata Bella... senza fine)

Una serata Bella... senza fine, Ornella Vanoni

ORNELLA VANONI, EMOZIONI AL DAL VERME (UNA SERATA BELLA... SENZA FINE)

Ci sarà anche Ornella Vanoni tra i volti storici della musica italiana che hanno partecipato alla serata 'Una serata Bella... senza fine', andata in scena presso il teatro Dal Verme di Milano nello scorso mese di novembre e che sarà proposta in televisione in prima serata stasera. I leit motiv dell'evento sarà la riproposizione di grandi classici della musica leggera del nostro paese e in questoscenario impossibile non coinvolgere Ornella Vanoni che ha rappresentato sicuramente un punto fermo della musica italiana per molti decenni. Sicuramente la cultura musicale di Ornella Vanoni la rende in grado di interpretare con un'intensità senza pari i grandi classici della musica italiana, e la sua presenza sul palco del teatro 'Dal Verme' per 'Una serata Bella... senza fine' sarà senz'altro una delle più significative in assoluto.

LA CARRIERA

Esibirsi a Milano ha sempre una valenza emozionante per Ornella Vanoni, ospite a Una serata Bella... fino alla fine, che ha sempre legato a questa città buona parte dei suoi destini artistici. Una grande cantante che ha mosso i primi passi della sua carriera a metà degli anni Cinquanta, ma è stata capace di inanellare una serie di successi straordinari. Curiosamente, i suoi primi lavori sono due dischi intitolati 'Le canzoni della mala', legate a classici degli ambienti fumosi e oscuri della mala milanese: un ruolo che accomunò la Vanoni ad un'altra grande artista romana, Gabriella Ferri, nei primi anni della sua carriera. Ma per diventare 'mainstream' Ornella Vanoni non impiegò di certo molto tempo, riuscendo già negli anni Sessanta a mettersi in luce con due enormi successi, 'Senza fine' e 'Cercami'.

Due canzoni legate all'intensa love story vissuta da Ornella Vanoni con Gino Paoli, con i due mostri sacri della musica italiana che si ritroveranno sul palco di 'Una serata Bella... senza fine'. Un legame che ha resistito quel tempo anche se proprio all'inizio degli anni sessanta la storia d'amore si interruppe per il matrimonio della Vanoni con il manager discografico Lucio Ardenzi. Le storie d'amore hanno sempre contraddistinto la carriera di Ornella Vanoni che ne ha cantato molto nel corso di una carriera lastricata di successi anche negli anni Settanta. A Sanremo Ornella Vanoni ha partecipato otto volte, senza mai riuscire a vincere però il Festival della Canzone Italiana e collezionando due secondi posti, nel 1965 con 'Abbracciami forte' e nel 1968 con l'intensa 'Casa bianca', scritta da Don Backy.

