Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di oggi 9 luglio a LatteMiele

Paolo Fox, oroscopo 9 luglio - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 9 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

CHI SCENDE E CHI SALE - Passiamo a vedere ora chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone non trova l'amore, ma a luglio potrebbero arrivare delle sorprese. Se ci si aspetta sempre qualcosa dagli altri ci sarà disagio. Chi vuole ricostruire qualcosa avrà un estate importante. Entro il 25 ci sarà un accordo da firmare e Mercurio sta per entrare nel segno. Il Capricorno è un po' agitato soprattutto con Cancro, Ariete e Bilancia. Ci sono state polemiche e attacchi con Scorpione e Pesci, si devono studiare nuove strategie. E' molto importante avere i giusti soldati per portare avanti una battaglia. Ora si può contare solo su avventure passeggere in amore.

NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni si sentiranno né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete da venerdì scorso è agitata. Il consiglio è di non rivangare il passato. Ci deve essere prudenza in famiglia e amore. Non si deve esagerare, la stanchezza porta mal di testa. Il Toro ha bisogno di certezze in amore e sul lavoro. Ci sono delle spese, entro settembre bisogna stare attenti ma ci sarà una crescita. Non bisogna fare il passo più lungo in amore. Il Sagittario si stanca di tutto e vive un periodo in cui è importante avere al fianco la persona giusta. Si possono rilevare degli errori arrivati dal passato. Attenzione ai sospetti, ai tradimenti e alla gelosia. Domenica porterà tranquillità per i Pesci. Molti nati sotto questo segno zodiacale sanno che si potranno fare cose utili, belle, ma anche faticose. Luglio è solo un mese di preparazione, ma ad agosto potrebbe arrivare un rilancio in vista dall'autunno quando il segno sarà baciato da Giove.

OROSCOPO IN PILLOLE - Torna come ogni giornata l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Attenzione allo stress per l'Ariete che potrebbe essere colpito da mal di testa. Il Cancro invece va molto bene nel lavoro dove potrebbe vivere anche attimi di grande serenità e soddisfazione. La Vergine deve fare attenzione se ha una storia che dura da tempo e che potrebbe portare a complicazioni dal punto di vista emotivo. Il Sagittario non riesce ad essere contento, si stanca di tutto e non riesce a portare a termine diverse situazioni. Il Capricorno invece litiga un po' con tutti. L'Acquario non riesce a trovare tranquillità visto che è sempre in situazioni complicate dal punto di vista economico, bisogna fare attenzione alle spese sempre e comunque.

