PERCHE' TE LO DICE MAMMA/ Su Canale 5 il film con Diane Keaton (oggi, 9 luglio 2017)

Perchè te lo dice mamma

PERCHE' TE LO DICE MAMMA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST - Perchè te lo dice mamma, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere commedia e sentimentale uscita nel 2007 per la regia di Michael Lehmann. Oltre alle attrici protagoniste Diane Keaton, Piper Perabo, Mandy Moore, e Lauren Graham, fanno parte del cast anche Gabriel Macht, Stephen Collins e Tom Everett Scott. Il titolo del film in inglese è "Because I Said So". Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

PERCHE' TE LO DICE MAMMA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 9 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Lo smisurato amore materno di Daphne Wilder (Diane Keaton) la rende una donna super protettiva, indiscreta e spesso invadente. Da tempo la donna conduce una vita da single ed è riuscita da sola ad allevare tre figlie stupende di cui è tanto orgogliosa. Milly (Mandy Moore) è una ragazza dolce e adorabile, Maggie (Lauren Graham) è diventata una psicologa mentre Mae (Piper Perabo) è la figlia anticonformista. Daphne, che ha alle spalle un matrimonio infelice, dirige un'agenzia che si interessa di catering. La figlia più piccola, Milly, ha già vissuto diverse disavventure amorose e la madre teme che la ragazza non riesca a trovare l'uomo della sua vita, comincia quindi a combinare appuntamenti allo scopo di far conoscere nuovi ragazzi a Milly. La donna ne combina di tutti i colori, arriva addirittura a pubblicare un annuncio per trovare il fidanzato giusto per sua figlia.

Un giorno, mentre Daphne se ne sta tranquilla in un bar, passando in rassegna i possibili candidati, incontra Johnny (Gabriel Macht), un giovane chitarrista che le chiede di fargli conoscere Milly. Pensando che un musicista non possa andare bene per sua figlia, Daphne non accetta la richiesta del giovane ma questi, prima di andar via, riesce ad infilarsi in tasca il bigliettino da visita della donna.

Subito dopo l'invadente madre conosce un architetto di nome Jason (Tom Everett Scott), ne resta piacevolmente colpita e decide che il giovane è perfetto per sua figlia. Per facilitare l'incontro tra Milly e Jason, suggerisce all'architetto di richiedere un servizio di catering alla sua azienda. I due si conoscono e cominciano a frequentarsi, ma nello stesso tempo Milly si vede anche con Johnny. Durante la festa di compleanno della madre di Milly, Jason comunica la sua intenzione di presentare Milly ai suoi genitori.

Quando Daphne si ritrova con una brutta laringite, le figlie decidono che sarà proprio Milly a prendersi cura della madre. Per le due donne è un'occasione per confidarsi e migliorare il loro rapporto, una sera Daphne, rimasta sola in casa perché Milly è uscita con Johnny, riceve la visita di Joe (Stephen Collins), il padre del musicista. Tra i due scatta immediatamente una forte attrazione e finiscono col baciarsi. Quando Johnny scopre che la ragazza si vede con Jason, prima litigano poi decide di rompere la sua relazione con lei. Per Milly è arrivato il momento di fare chiarezza nel suo cuore e comprende di amare solo Johnny. Milly quindi si riappacifica con il suo bel musicista mentre la madre continua la sua frequentazione con Joe.

© Riproduzione Riservata.