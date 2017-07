Paola Turci / Tanti duetti per lei questa sera al 'Dal Verme' di Milano (Una serata Bella... senza fine)

Una serata Bella... senza fine, Paola Turci

PAOLA TURCI, UN'ARTISTA IMPOSSIBILE DA INGABBIARE NEGLI SCHEMI (UNA SERATA BELLA... SENZA FINE)

Ci sarà anche Paola Turci, anticonformista, originale, efficace, artista spesso difficile da ingabbiare in uno schema certo, nel programma della serata in onda domenica 9 luglio 2017 su Rete 4, intitolata 'Una serata Bella... senza fine'. La cantante si esibirà come tutti i protagonisti della serata in reinterpretazioni di grandi classici della musica del nostro paese. Sul palco del 'Dal Verme' di Milano, in 'Una serata Bella... senza fine' Paola Turci duetterà con tantissimi nomi che hanno fatto la storia della musica italiana. Anche il suo sarà presente a buon diritto, per un'artista che oltre ad aver lasciato il segno sul passato, sembra ancora proiettata verso un grande futuro.

LA CARRIERA

Paola Turci, ospite a Una serata Bella.. senza fine, ha sempre vissuto la scena sanremese come palcoscenico fondamentale per lo sviluppo della sua carriera. Che è stata legata da un filo sottile, sin dai primissimi esordi fino ai tempi più recenti, dalla presenza sul palco dell'Ariston. Basti pensare che il suo esordio è datata 1986 nella sezione Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana, con la canzone 'L'uomo di ieri'. Nel 1989 la sezione Emergenti di Sanremo segnerà il suo trionfo con il brano 'Bambini', grazie al quale si aggiudicherà il premio della critica e che sarà il singolo di maggior successo dell'artista capitolina negli anni Ottanta, rendendola una delle giovani cantanti da tenere d'occhio di maggior successo in assoluto alla fine della decade. Nel 1990 Paola Turci centrerà il grande salto nella sezione 'Big' di Sanremo con il brano 'Ringrazio Dio'.

Nel 1993 si ritroverà però coinvolta in un gravissimo incidente stradale, in seguito al quale dovrà essere operata molte volte per salvare l'occhio destro e di cui porterà per sempre i segni in volto. Nonostante la morte scampata per un soffio, Paola Turci confermerà la sua straordinaria forza riprendendo a salire sul palco già poche settimane dopo lo spaventoso incidente. Sanremo resterà sempre la casa privilegiata della cantante romana, che complessivamente nel 2017 è arrivata a collezionare la sua decima partecipazione con l brano 'Fatti bella per te', che in primavera si è affermato come uno dei brani più trasmessi dai network di musica italiana. Non sono mancati però i grandi successi anche slegati alle partecipazioni sanremese, con Paola Turci che ha saputo dimostrare di farsi valere nell'airplay radiofonico anche con sonorità maggiormente pop e rock, senza smettere mai di mantenere un'incessante attività live.

