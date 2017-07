SHIA LABEOUF ARRESTATO/ Chiede la sigaretta ad un agente e poi dà i numeri: l'attore finisce in cella

Shia LaBeouf (Foto da Facebook)

SHIA LABEOUF ARRESTATO, CHIEDE LA SIGARETTA AD UN AGENTE E POI DA I NUMERI: L'ATTORE FINISCE IN CELLA - Shia LaBeouf è stato arrestato a Savanna, nello stato della Georgia, con l'accusa di condotta disordinata, ostruzione e ubriachezza pubblica. Ma cos'ha fatto di tanto grave l'attore di Transformers per finire in cella? Secondo quanto riportato dalla CNN, Shia LaBeouf è stato arrestato alle 4 del mattino di sabato dopo aver chiesto una sigaretta ad un agente. Vi state chiedendo se questo è un reato in Georgia? La risposta è no, ma diventa reato se dinanzi al rifiuto del poliziotto, magari dopo aver alzato parecchio il gomito, iniziate a dare in escandescenze e a rivolgergli insulti di ogni tipo. LaBeouf, una volta ammanettato, è stato successivamente trasportato nel centro di detenzione della contea di Chatham, e in cella è rimasto fino a quando i suoi legali non hanno pagato una cauzione di 7.000 dollari, come ha riferito una nota dello Sceriffo.

SHIA LABEOUF ARRESTATO, CHIEDE LA SIGARETTA AD UN AGENTE E POI DA I NUMERI: L'ATTORE HA TENTATO DI SCAPPERE - Dopo aver insultato più volte l'agente che gli aveva negato la sigaretta, ad ogni modo, Shia LaBeouf ha tentato di sfuggire all'arresto mettendosi a correre. La sua corsa, però, è terminata in un hotel vicino nella contea di Savannah, dove l'agente ha potuto ammanettarlo e trasportarlo in gattabuia. Non è comunque la prima volta che Shia LaBeouf si mette nei guai: la sua condotta è finita sotto accusa a gennaio per una rissa con un uomo durante la sua mostra d'arte a New York (accuse poi respinte), ma già nel 2015 era stato arrestato in Texas per intossicazione e nel 2008 in California per guida in stato di ebbrezza. Nel 2014 Shia aveva accettato di sottoporsi ad un programma di trattamento per la cura della dipendenza dall'alcool dopo aver interrotto una performance a Broadway solo perché ritenuta non di qualità. Prossimamente, sperando si tenga lontano dai guai per un po', lo vedremo nei panni di John McEnroe nella sale cinamatografiche nel biopic a tema tennistico Borg vs McEnroe.

