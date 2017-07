STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Una vita e Ti presento i miei (domenica, 9 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 9 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 9 luglio 2017, la programmazione dei canale Mediaset si preannuncia ricca di proposte con serie tv, film e programmi musicali. Su Canale 5 la prima serata è dedicata alla soap spagnola Una vita che sta spopolando tra il piubblico italiano. Italia 1 propone invece un film di genere commedia Ti presento i miei e Rete 4 il programma musicale Una serata bella senza fine. Ancora film per La5, Italia 2 e Iris ovviamente d genere diverso e Boing come sempre si dedica all'intrattenimento per i più piccoli.

Proprio a Una vita, serie televisiva spagnola, è affidato il compito di difendere i colori di Canale 5. La fiction iberica incentrata sulle avventure di Carmen Blasco (Sheila Farina), si propone di bissare il successo ottenuto da altre produzioni analoghe, dovendo per ora accontentarsi però di passare in onda in un periodo non proprio ideale per sfondare. Punta invece sul cinema Italia 1, che manderà in onda Ti presento i miei, pellicola diretta nel 2000 da Jay Roach, con Robert De Niro e Ben Stiller. Il film è tutto giocato sulla divergenza tra i due protagonisti, fidanzato e padre di una maestra d'asilo, che si appianerà felicemente solo nel finale. Musica per Rete 4 che manderà in onda Una serata Bella senza fine, programma che andrà a rievocare i grandi successi di Sergio Endrigo, Luigi Tenco e Gino Paoli, sotto la conduzione di Rosita Celentano e Alfonso Signorini.

Ancora cinema per La5 che proporrà Bounce, pellicola diretta da Don Roos nel 2000 con Ben Affleck e Gwyneth Paltrow in veste di protagonisti. La vicenda narrata vede protagonista Buddy, un pubblicitario di successo che cede il suo biglietto aereo ad un uomo in piena crisi coniugale. L'aereo è oggetto però di un incidente che lascia Buddy in preda ai sensi di colpa, tanto da spingerlo a conoscere Abby, la vedova, favorendo la nascita di un nuovo amore. Musica anche per Mediaset Extra, che proporrà le finali del Festivalbar del 2016, mentre Iris manderà in onda Il solista, un film diretto da Joe Wright nel 2009, con Jamie Foxx e Robert Downey Jr in qualità di interpreti principali. Il solista del titolo è un ex allievo della Juilliard che è stato costretto a lasciare gli studi da una grave malattia.

Nonostante i tentativi di un giornalista, non riuscirà mai a vincere le sue paure e a lasciare il centro di assistenza che lo segue. Ancora cinema per Italia 2, ove andrà in programmazione Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, primo atto della celebre trilogia diretta da Peter Jackson e tratta dalla saga di J.R.R. Tolkien. Proporrà invece una serie televisiva americana Top Crime, che manderà in onda Close to Home - Giustizia ad ogni costo, con Jennifer Finnigan nei panni di un procuratore legale che cerca di assicurare giustizia alle vittime di crimini odiosi. Infine Boing, che proporrà Doraemon - Le mille e una notte, film d'animazione che vede Doraemon e i suoi amici alle prese con il fantastico mondo delle Mille e una notte.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.13 Una vita, serie televisiva

ore 23.11 Un amore impossibile II, serie televisiva

Italia 1 ore 21.15 Ti presento i miei, film

23.30 Rush Hour I, film

Rete 4 ore 21.30 Una serata Bella senza fine, programma musicale

La5 ore 21.10 Bounce, film

Mediaset Extra ore 21.15 Festivalbar, programma musicale

Iris ore 21.00 Il solista, film

Italia 2 ore 20.45 Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, film

Top Crime ore 21.10 Close to Home - Giustizia ad ogni costo, serie televisiva

Boing ore 20.30 Doraemon - Le mille e una notte, film.

© Riproduzione Riservata.