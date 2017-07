SYRIA/ La cantante ospite di Rete 4 per Una serata bella…senza fine! (oggi, 9 luglio 2017)

Syria ospite a Una serata bella…senza fine!

SYRIA OSPITE DI RETE 4 PER UNA SERATA BELLA… SENZA FINE! (9 LUGLIO 2017) Tra gli ospiti di Una serata bella…senza fine! in onda questa sera su Rete 4 ci sarà anche Syria. Cecilia Cipressi, questo il suo vero nome, è nata a Roma nel febbraio del 1977. Ha iniziato la carriera intorno ai venti anni, vincendo la categoria dedicata ai giovani al Festival di Sanremo, cantando la famosa hit Sei Bellissima, di Loredana Bertè. Il 1997 fu il suo anno, in quanto pubblicò il suo primo album e partecipò nuovamente al festival di Sanremo.

Syria è sicuramente conosciuta da tutti i teenagers degli anni del 2000, tra i suoi singoli più famosi citiamo FantasticamenteAmore, scritto da Biagio Antonacci; Maledetto il giorno, una delle sue prime esperienze di cantautrice, adattata sulla musica di Marina Rei. La cantante ha prodotto diversi album, da Non ci sto a Come una goccia d'acqua, per finire con Un'altra me. Syria ha prestato la sua voce anche a un personaggio Disney: Mulan, la storia della donna che salvò la Cina, cantando il suo pezzo intitolato Riflesso.

Nel 2009 ha partecipato, a titolo di beneficenza, a un concerto tenuto a Milano presso lo Stadio San Siro, Amiche per l'Abruzzo: il ricavato è stato destinato ai fondi per i terremotati dell'Aquila. Tra i diversi duetti che la cantante ha tenuto con le altre artiste citiamo Irene Grandi, Dolcenera e Noemi. Nel 2015 ha ricordato Sergio Endrigo insieme agli altri artisti per il decennale della sua morte, intonando Momenti come omaggio al jazz. Infine, a partire dal 2016 è stata scelta come membro di giuria nella trasmissione di Top Dj, alla sua terza stagione; nello stesso anno ha pubblicato un altro singolo intitolato Islanda. Syria è attualmente legata a Pier Paolo Peroni, ex produttore degli 883: la coppia ha avuto due figli, Alice e Romeo.

