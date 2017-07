TEMPTATION ISLAND 2017/ Anticipazioni e news: Ruben e Francesca ancora insieme?

Temptation Island 2017

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: RUBEN E FRANCESCA LASCIANO INSIEME IL PROGRAMMA? – La terza puntata di Temptation Island 2017 andrà in onda lunedì 10 luglio con un appuntamento in cui non mancheranno i colpi di scena. Tra le coppie che stanno scatenando maggiormente la curiosità del pubblico c’è quella formata da Ruben e Francesca che, insieme da circa due anni, sono sempre più lontani. Francesca, infatti, ha ammesso di non essere sicura di essere innamorata di Ruben che, al contrario, è totalmente devoto alla sua dolce metà. Nel corso della seconda puntata, però, nell’ascoltare le dure parole che Francesca ha detto, si è lasciato andare non nascondendo la sua delusione. Tutto, dunque, farebbe pensare ad una rottura tra i due ma dai social arrivano indizi che lasciano pensare l’esatto contrario. Ruben e Francesca, infatti, come svela il Vicolo delle News, sono stati avvistati insieme in un bar del bergamasco. I due, dunque, stanno ancora insieme o sono rimasti semplicemente amici?

Sembra sia finita, invece, la storia tra Nicola e Sara. Dai social, infatti, non arrivano elementi che facciano pensare il contrario. In queste due prime puntate, del resto, Sara si è ritrovata di fronte un Nicola che ha subito legato con la tentatrice Antonella Fiordelisi con cui si è lasciato andare a delle confessioni intime che hanno lasciato senza parole Sara che ha così scoperto di un presunto tradimento del fidanzato anche se non si sa se la persona tradita sia effettivamente lei. Nicola e Sara, dunque, si lasceranno al termine di Temptation Island 2017

