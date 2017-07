TI PRESENTO I MIEI/ Su Italia 1 il film con Robert De Niro (oggi, 9 luglio 2017)

Ti presento i miei

TI PRESENTO I MIEI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 9 LUGLIO 2017: IL CAST - Ti presento i miei, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 9 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2000 che è stata diretta da Jay Roach con un cast di attori di prim'ordine che fa parte di una trilogia, con due sequel intitolati rispettivamente Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri. Il film è stato interpretato da Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, Nicole DeHuff,Jon Abrahams, Owen Wilson e James Rebhorn. Il film è stato girato tra Long Island, Oyster Bay e Westchester. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TI PRESENTO I MIEI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 9 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Greg, un giovane infermiere di Chicago, intende chiedere alla sua fidanzata Pam di sposarlo. I suoi piani vanno però in fumo quando scopre che il ragazzo di Debbie, sorella di Pam, ha dovuto necessariamente chiedere il permesso del padre, il signor Jack, prima di farle la proposta. L'unico modo è recarsi a casa dei suoi futuri suoceri e chiedere a Pam di sposarlo d'innanzi all'intera famiglia della ragazza. Decide così di portare con se l'anello ma sfortunatamente il suo bagaglio, compreso l'anello, viene perso dalla compagnia aereo Arrivati a casa dei genitori di Pam la situazione precipita molto velocemente. Jack fa capire a Greg di non gradirlo accanto a sua figlia e critica ogni singolo aspetto del suo carattere.

Lo prende inoltre in giro per il suo cognome. Il ragazzo cerca in tutti i modi di appianare la difficile situazione cercando di farsi accettare da Jack ma fallisce miseramente in ogni singolo tentativo. Innumerevoli sono i pasticci che il ragazzo causa in famiglia. Allaga accidentalmente il giardino, rompe il naso di Debbie durante una partita a pallavolo e fa scappare Sfigatto, il gatto di casa. Jack inoltre, che in realtà è un ex agente dela CIA, sottopone il ragazzo ad un test con l'impiego della macchina della verità ed è sempre più convinto che Greg faccia uso di marijuana. Prima dell'inizio delle nozze di Debbie, l'intera famiglia è d'accordo circa il fatto che Greg debba tornare a casa per evitare di creare altri disguidi.

E così si reca all'ereoporto e riesce a recuperare il suo bagaglio disperso. Mentre Greg cerca di salire sull'aereo con la sua valigia, Jack cerca di convincere sua figlia a lasciarlo perdere, asserendo che il ragazzo sia solo un bugiardo e che non ha mai superato il test d'ammissione per la Facoltà di Medicina. Pam, che non intende rinunciare a Greg, cerca le prove da mostrare a suo padre contattando i genitori del ragazzo. Jack comprende così che Pam è realmente innamorata e si reca all'areoporto per impedire a Greg di partire e lo riporta a casa.

© Riproduzione Riservata.