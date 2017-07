TWIN PEAKS 3 / Anticipazioni del 9 luglio: verso la liberazione di Cooper?

Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

TWIN PEAKS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 9 LUGLIO 2017, EPISODIO 9

Il nono episodio di Twin Peaks 3 ci ha gettato ancora di più in confusione. Il genio di Lynch, forse rimasto inespresso nelle prime due stagioni della serie Tv, riesce invece in questo Return a stravolgere ogni nostra aspettativa e comprensione. E' probabile che il suo intento fosse mostrarci come Bob sia sempre esistito e che sia una creatura che proviene da molto lontano. Abbiamo scoperto inoltre che nella stessa epoca, a metà degli anni '40 e '50 era in vita anche il Gigante. Nelle prime due stagioni dello show e nei primissimi episodi di questo terzo capitolo, al Gigante è stato affidato il compito di guidare Cooper verso la luce. In modo analogo, lo abbiamo notato invece nel precedente episodio emettere una specie di coscienza, una forza in contrasto con Bob giunta per sconfiggerlo. Non abbiamo tuttavia capito che cosa sia successo nel presente a Dougie, dentro cui si nasconde il vero animo dell'agente Cooper. Dopo questa rivelazione, Lynch vorrà mostrarci come il federale riuscirà ad appropriarsi del suo corpo? Oppure dovremo prima scoprire che cos'è quella misteriosa entità emersa dalla scatola di vetro?

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella notte fra oggi, domenica 9 luglio 2017 e domani, lunedì 10 luglio, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta ed in contemporanea con gli USA. A partire dalle 3:00 ed in lingua originale, il canale satellitare manderà in onda il nono episodio dello show. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: dopo essere fuggito dal carcere, Bob/Cooper (Kyle MacLachlan) prosegue la sua corsa su auto con Ray (George Griffith). Il complice gli chiede notizie della fidanzata, non sapendo che è già morta da molto tempo. Bob invece vuole riavere i numeri che gli ha fato in precedenza e scopre che Ray li ha memorizzati tutti. I due accostano poi in un bosco, dove il ragazzo punta la propria pistola contro l'entità e gli spara. Bob cade al suolo in pochi istanti, ma subito dopo emergono dalle ombre degli strani esseri che iniziano a circondare il suo corpo. Con le sole mani, squarciano il ventre di Bob e spalmano il suo stesso sangue sul suo volto. Ray è atterrito di fronte a questa visione e non riesce nemmeno a parlare, quando vede fra le ombre anche il vero volto di Bob. Urlando, si allontana a bordo della sua auto il più velocemente possibile. Bob riacquista vita subito dopo. Molti decenni prima, durante l'atterraggio sulla Luna, una strana nube si impossessa di Twin Peaks, mista ad elettricità. Vengono mostrate poi le stesse creature oscure, fra cui c'è anche Bob. L'evento viene scoperto dal Gigante, che si trova all'interno di una specie di stazione interdimensionale con una sconosciuta. Dopo aver scoperto che cosa sta accadendo sulla Terra, il Gigante si eleva a mezzaria ed inizia ad emettere delle particelle dorate. La più grande di queste viene spedita poi sulla Terra dalla donna. Dieci anni più tardi, a Twin Peaks si rompe uno strano uovo da cui fuoriesce una creatura simile ad un coleottero con le zampe da rana. Le strane entità invece iniziano a sparpagliarsi per le strade della cittadina, spaccando il cranio a chiunque incontrino sul loro cammino. Uno di questi raggiunge la stazione radio locale e dopo aver ucciso la segretaria, trasmette uno strano messaggio che viene ascoltato da chiunque sia sintonizzato in quel momento. Sentendo le sue parole, le persone iniziano a svenire e fra queste c'è una ragazzina. E' appena stata accompagnata dal ragazzo che le piace, ma quando sviene sul suo letto, la creatura approdata con l'uovo entra nella sua bocca e ne prende possesso.

