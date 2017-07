UN PASSO DAL CIELO 3 / Anticipazioni prima puntata: il figlio delle stelle

Un passo dal cielo 3

UN PASSO DAL CIELO 3, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

La Rai ha deciso di regalare al proprio pubblico le repliche di Un passo dal cielo 3, la famosa fiction ambientata a San Candido e che racconta le avventure della Guardia Forestale sulle montagne del Trentino. Un passo dal cielo 3 è l’ultima stagione che vede Terence Hill nei panni del comandante della Forestale, Pietro. Nella splendida cornice di San Candido, oltre a Pietro, legatissimo alle sue montagne, ritroveremo il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Iannello), l’assistente di polizia Huber Fabbricetti (Giancmarco Pozzoli), l’agente della Forestale, Roccia (Francesco Salvi), Chiara Scotton (Claudia Gaffuri), Giorgio Gualtieri (Gabriele Rossi). Tra i nuovi protagonisti, invece, troveremo il nuovo agente della Forestale, Tommaso Belli (Tommaso Ramenghi) e Eva Fernandez, una modella interpretata da Rocio Munoz Morales che arriva a San Candido per scontare un conto con la giustizia.

Nella prima puntata di Un passo dal cielo 3, intitolata “Il figlio delle stelle”, vedremo Pietro occuparsi di Natasha, la ragazza che al termine della seconda stagione era stata salvata dai suoi aguzzini. Stavolta, però, ad essere in pericolo non sarà Natasha ma suo figlio. Molti credono che il bambino sia morto mentre Natasha è sicura che il piccolo sia vivo e che sia stato venduto a qualche famiglia ricca. A San Candido, nel frattempo, arriverà la bellissima Eva Fernandez, affidata ai servizi sociali dopo una condanna per evasione fiscale. Il commissario Nappi resterà totalmente colpito dalla sua incredibile bellezza.

© Riproduzione Riservata.