UNA VOCE PER PADRE PIO / La raccolta spicca il volo, emozionante Michele Placido

Una voce per Padre Pio su Rai 1

UNA VOCE PER PADRE PIO, LA RACCOLTA SPICCA IL VOLO E MICHELE PLACIDO EMOZIONA

La chiusura con "Lei It Be" è la ciliegina finale su Una Voce Per Padre Pio. L'evento trasmesso ieri sera da Rai Uno ha riunito fedeli e non in una serata di gradevole leggerezza e beneficenza. Tanti grandi artisti della musica italiana e dello spettacolo hanno dato il loro contributo alla puntata condotta da Lorena Bianchetti e Alessandro Greco. Da Gigi e Ross a Ermal Meta, viaggiando nel tempo tra i successi e le esperienze di Ron, Frate Alessandro Brustenghi, Silvia Mezzanotte, Lele, Piero Mazzocchetti, Sergio Sylvestre, Peppino Di Capri, Elodie e Lina Sastri.

Indubbiamento hanno arricchito la serata le letture di fede del regista Michele Placido, di Sergio Assisi e Francesco Testi. Per la raccolta fondi Enzo Palumbo ha raccontato i progetti che sono stati realizzati negli ultimi anni grazie alle donazioni, che a proposito anche in questa occasione sono state numerose.

© Riproduzione Riservata.