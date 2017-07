UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio Manetti dice addio alla trasmissione? (Trono Over)

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIORGIO MANETTI DICE ADDIO ALLA TRASMISSIONE? – Giorgio Manetti si sta preparando per annunciare il suo addio al trono over di Uomini e Donne? Il cavaliere, protagonista assoluto delle ultime due stagioni, ha annunciato di non sapere ancora se a settembre tornerà in trasmissione. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, infatti, Giorgio Manetti ha spiazzato i fans rivelando di non conoscere quale sarà il suo futuro all’interno del programma che gli ha regalato popolarità. “Non so ancora se ci sarò nella prossima stagione televisiva di Uomini e Donne” ha dichiarato Giorgio alla rivista diretta da Sandro Mayer. Il motivo, però, non è legato alla decisione della redazione ma ai suoi impegni. L’aitante cavaliere, infatti, sta scrivendo una sua autobiografia e il suo intento è quello di finirlo il prima possibile.

“Devo finire il mio libro, tengo molto al mio libro, mi piace scrivere della mia vita. È il racconto dei momenti salienti della mia vita. C’è pure un capitolo dedicato alla mia avventura in Tv, in cui parlo di Gemma. Negli altri capitoli parlo anche della mia vita in America dove sono restato 25 anni”. In attesa di capire cosa farà, Giorgio si dice felice di quello che è stato il suo percorso nel parterre del trono over: “Grazie a Maria De Filippi si è aperto un nuovo bellissimo capitolo della mia esistenza”. Giorgio, dunque, lascerà davvero il suo posto da cavaliere?

