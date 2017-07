UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, tronisti 2017/2018: i probabili nomi (Trono Classico)

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: TUTTI I NOMI DEI PROBABILI TRONISTI – Il successo di Uomini e Donne continua. Nonostante siano passati anni dalla prima puntata, il programma di Maria De Filippi continua ad appassionare il pubblico che, dopo aver seguito una stagione in cui non sono mancati i colpi di scena, aspetta con ansia di conoscere i nomi di quelli che, a settembre, saliranno sul trono per cercare l’amore in tv. Nella prossima stagione di Uomini e Donne, nello spazio dedicato ai giovani, ci sarà il trono maschile, femminile e gay. Quali saranno, dunque, i tronisti? Per il trono gay, dopo la prima avventura con Claudio Sona, sul trono potrebbe esserci una donna. Oltre al nome dell’ex concorrente del Grande Fratello, Siria De Fazio, negli ultimi giorni è spuntato anche quello dell’ereditiera Elettra Lamborghini che, con il suo carattere schietto e il suo look eccentrico, attirerebbe sicuramente la curiosità del pubblico.

Per il trono maschile, invece, sta prendendo piede la possibilità di vedere sul trono l’ex corteggiatore Mariano Catanzaro che i fans del programma di Maria De Filippi avrebbero voluto vedere sul trono sin da quando corteggiò, senza successo, Valentina Dallari. Sta scemando, invece, la candidatura di Mattia Marciano mentre è salito in pole l’ex corteggiatore ed oggi tentatore di Temptation Island 2017, Andrea Melchiorre. Gli altri nomi che stanno spuntando sono quelli degli ex corteggiatori Alex Adinolfi e Simone Cipolloni e quello di Ruben Ivernizzi, il fidanzato protagonista di Temptation Island e in crisi con la fidanzata Francesca.

Per il trono rosa, invece, dopo due esperienze infelici come corteggiatrice, potrebbe essere promossa al ruolo di tronista Cecilia Zagarrigo, amatissima dai fans. Con lei, però, sono spuntati anche i nomi di Giulia Latini, rivale di Cecilia durante il trono di Luca Onestini e di Federica Benincà, ex scelta di Marco Cartasegna. Saranno, dunque, questi i nomi o Maria De Filippi tirerà fuori dal cilindro un nome a sorpresa?

