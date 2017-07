Una serata… Bella senza fine, Marcella Bella / Scaletta evento omaggio a Sergio Endrigo, Gino Paoli e Tenco

Marcella Bella

Appuntamento a questa sera con "Una serata… Bella senza fine", lo show condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione di Rosita Celentano che, a partire 21.15, vedrà Marcella Bella ripercorrere la storia di alcuni fra i protagonisti più interessanti della musica italiana. La puntata, girata lo scorso 2 novembre al Teatro Dal Verme a Milano, si concentrerà su Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco, tre indimenticabili interpreti che verranno ricordati dalla madrina della serata alla luce dei loro successi più importanti della loro gloriosa carriera. Per tutti gli appassionati sarà l'occasione di ripercorrere la musica italiana degli anni '60, '70 e '80, che sarà riproposta proprio da Macella Bella con la collaborazione di artisti molto noti al grande pubblico, fra i quali spiccano Gino Paoli e Ornella Vanoni, Ron, Siria e Paola Turci. Ad accompagnare le performance degli ospiti, inoltre, ci sarà un'orchestra formata da 20 elementi e diretta dal Maestro Adriano Pennino.

UNA SERATA... BELLA SENZA FINE, SCALETTA

Ad aprire "Una serata… Bella senza fine" sarà Paola Turci, che si esibirà sulle note di "Io che amo solo te". Dopo d lei, la scaletta proseguirà con Marcella Bella, che ripercorrerà, invece, il brano "Vedrai vedrai". Seguiranno Ron con "Se stasera sono qui, Gino Paoli con la sua indimenticabile "Sapore di Mare" e Ornella Vanoni con il brano "Averti Addosso", mentre subito dopo dopo salirà sul palco del Teatro del Verme di Milano anche Giovanni Caccamo con "Te lo leggo negli occhi". Successivamente, Annalisa si esibirà sulle note di "Canzone per te", prima di lasciare la scena a Marcella Bella che eseguirà il celebre brano dal titolo "Tanti auguri". Dopo di lei sarà la volta di Syra con "Ho capito che ti amo", seguita da Gino Paoli con "Senza fine" e "Una lunga storia d'amore" e poi, di nuovo, Annalisa con "Come il sole all’improvviso". Seguiranno Marcella Bella con "Il cielo in una stanza", Giovanni Caccamo con “Era d’estate”, Annalisa con “Lontano dagli occhi” e Ron e Marcella Bella con “Lontano lontano”, mentre chiuderanno la serata Ornella Vanoni con “Mi sono innamorato di te”, Syria con “Ti lascio una canzone” e Ron con “Ciao amore ciao”.

