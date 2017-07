VITTORIO SGARBI E MALENA MASTROMARINO/ I dettagli piccanti della notte trascorsa insieme (oggi, 9 luglio)

Vittorio Sgarbi e Malena

VITTORIO SGARBI E MALENA: I DETTAGLI DELLA NOTTE INSIEME A MALENA - Quando c'è da essere chiari e raccontare i dettagli della relazione con una donna, Vittorio Sgarbi non si è mai tirato indietro. Non ne sono da meno anche i suoi recenti trascorsi con la porno star Malena Mastromarino, nota per la sua collaborazione con l'attore Rocco Siffredi e la sua recente partecipazione all'Isola dei famosi. In una bollente intervista rilasciata a La Zanzara, il politico ha parlato del suo incontro con Malena e un'altra ragazza che era in sua compagnia in una indimenticabile serata trascorsa al lago di Garda.

Ha quindi specificato, senza alcuna esitazione: "Posso dire questo - continua Sgarbi - che quando un uomo di mondo sta con una pornostar può dare lezioni e anche prenderle, può insegnare e anche imparare delle cose. In questo caso io le ho dato delle nozioni che non aveva ina una materia particolare." Non sono mancati dettagli fin estremamente piccanti: " con Malena è durato per tre ore e mezza. Ha dato prova di sensibilità estrema, ricerca dell'anima. Si è sentita l'applicazione, l'amore ". L'intervista a La Zanzara è proseguita anche parlando di quanto accaduto con la ragazza, ben più giovane, presente insieme a lui e Malena, con delle precisazioni che hanno lasciato a dir poco sorpresi gli ascoltatori del programma radiofonico. Ma quando si parla del critico culturale più estroso d'Italia, nulla è vietato...

