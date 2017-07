AIDA COOPER/ La sua amicizia con Mia Martini (Amiche in Arena)

Aida Cooper ad Amiche in Arena

I SUOI SUCCESSI DEL PASSATO

Amiche in Arena offrirà al pubblico di Canale 5 la possibilità di rivedere tante artiste del panorama musicale italiano, tra cui Aida Cooper. La cantante, icona del blues italiano, è nota al pubblico soprattutto per quanto ha fatto negli anni ’80, con brani come Questa pappa e I'll go crazy. Aida Cooper nasce a Bettola (PC), nel febbraio del 1949. Il suo vero nome è Aida Giulia Teodolinda Castignola. Si avvicina al canto da giovanissima e nel 1966 prende parte al Festival di Castrocaro per voci nuove, assieme a Loretta Goggi. In tale occasione viene ingaggiata da un produttore discografico, col quale firma un contratto e adotta lo pseudonimo di Aida Nola. L'anno successivo pubblica il suo primo album e la sua versione di Zingara, brano interpretato da Iva Zanicchi, sale in cima alle classifiche musicali in Argentina. Nel 2011 canta del tour di Giusy Ferreri e l'anno successivo duetta assieme a Pino Scotto. Nel 2013 prende parte al tour di Loredana Bertè.

AIDA COOPER, LA SUA AMICIZIA CON LOREDANA BERTE'

Recentemente Aida Cooper è stata intervistata dal portale online Carpe Diem, a cui ha raccontato della sua profonda amicizia e della collaborazione artistica che l'ha legata a Mia Martini e Loredana Bertè. La scomparsa di Mia Martini, è stata per Aida Cooper un durissimo colpo da attutire. Oltre che amica, Mimì era per lei un vero e proprio esempio da seguire e a cui ispirarsi.

In questo periodo Aida Cooper è in giro per l'Italia con i suoi concerti. Di recente, si è esibita presso il Gay Village di Roma, al Parco del ninfeo, assieme ai The Supersonics. In tale occasione Aida Cooper ha proposto un repertorio di brani energetici e simbolo del rock italiano anni ‘70. Ha inoltre reinterpretato brani blues e jazz come Satisfaction di Aretha Franklin, Whole Lotta Love e Rolling di Elvis Presley. Lo scorso anno, sempre a Roma, in occasione del Venus Rising Festival, ha omaggiato la sua amica Mia Martini, nel corso di uno spettacolo a cui ha partecipato anche Olivia Bertè.

© Riproduzione Riservata.