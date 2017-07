AMICHE IN ARENA/ Scaletta e ospiti del concerto in replica su Canale 5 dedicato alla lotta al femminicidio

Amche in Arena, il palco di Verona

IL CONCERTO ALL'ARENA DI VERONA

Il 19 settembre scorso l'Arena di Verona ha ospitato Amiche in Arena, concerto-evento ideato da Loredana Bertè con la direzione artistica di Fiorella Mannoia. Una serata unica, tutta al femminile, con ben dieci artiste schierate contro il femminicidio e la violenza sulle donne. Obiettivo della manifestazione, portare alto il nome di "donna", perché, come riportato sullo stesso sito degli organizzatori: "Le donne meritano di affermare i propri desideri e la propria libertà, senza che qualcuno possa decidere al posto loro e arrivi alla violenza e all'annientamento fisico". Alessandra Amoroso, Elisa, Emma, Irene Grandi, Noemi, Paola Turci, Nina Zilli ed Elodie si avvicenderanno sul palco dell'Arena su invito delle padrone di casa Bertè e Mannoia, cui è tacitamente dedicata la serata. Di fatto, Loredana Bertè ha appena compiuto i suoi primi quarant'anni di carriera, che ha scelto di festeggiare inaugurando un nuovo progetto discografico. Si tratta di Amici non ne ho... ma amiche sì!, antologia prodotta dalla stessa Fiorella Mannoia.

LA SCALETTA DELLA SERATA

Il mare d'inverno (Loredana Bertè e Fiorella Mannoia); America (Loredana Bertè e Gianna Nannini); Dedicato (Loredana Bertè e Noemi); Mi manchi (Loredana Bertè e Patty Pravo); Non sono una signora (Loredana Bertè e Emma Marrone). I maschi (Gianna Nannini, Emma Marrone e Irene Grandi); Sally (Fiorella Mannoia e Irene Grandi); In viaggio (Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso); Luce (Elisa e Irene Fornaciari). E la luna bussò (Loredana Bertè, Elisa e Noemi); La goccia (Loredana Bertè e Nina Zilli); Buongiorno anche a te (Loredana Bertè e Irene Grandi); Sei bellissima (Loredana Bertè e Alessandra Amoroso). L'anima vola (Emma Marrone ed Elisa); La bambola (Patty Pravo e Nina Zilli); Prima di partire per un lungo viaggio (Irene Grandi e Fiorella Mannoia). Così ti scrivo (Loredana Bertè e Bianca Atzei); Folle città (Loredana Bertè e Antonella Lo Coco). Ma quale musica leggera (Loredana Bertè e Aida Cooper); Stiamo come stiamo (Loredana Bertè ed Elodie); Luna (Loredana Bertè e Paola Turci). Hallelujah (Elisa e Paola Turci); Io di te non ho paura (Emma ed Elodie); L'amore si odia (Fiorella Mannoia e Noemi); Comunque andare (Alessandra Amoroso, Elisa). È andata così (Loredana Bertè); Padre davvero (Loredana Bertè); Ma il cielo è sempre più blu (Loredana Bertè); Almeno tu nell'Universo (Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso); In alto mare (Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso). Amici non ne ho (tutte); Quello che le donne non dicono (tutte).

I QUARANT'ANNI DI CARRIERA DI LOREDANA BERTÈ

Il progetto riscosse uno straordinario successo di critica, dimostrando una volta in più che "quando le donne si uniscono fanno la differenza". Alla proposta della Bertè, Fiorella Mannoia accettò immediatamente. Questa sera, sarà proprio lei ad aprire la serata in duetto con l'amica di sempre. Il concerto andò in onda nel marzo del 2017, e anche i risultati di ascolto furono lusinghieri: Amiche in Arena conquistò oltre 2,6 milioni di telespettatori, per uno share pari al 12,04%. Non si tratta del primo concerto trasmesso dalle reti Mediaset: nella scorsa stagione televisiva, Canale 5 ha ospitato un ciclo di eventi musicali dal titolo #IGRANDICONCERTI dedicato alle esibizioni live di Laura Pausini, Modà, Pooh e Il Volo.

