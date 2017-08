ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS SI SONO LASCIATI? / Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice risponde così!

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? L’ultimo gossip è esploso all’improvviso sull’amatissima coppia di Uomini e Donne. E’ bastato un gesto sui social per scatenare la preoccupazione dei fans. Nelle scorse ore, infatti, Andrea e Giulia hanno smesso di seguirsi e c’è chi ha addirittura pensato che l’ex corteggiatrice avesse bloccato il fidanzato dal momento che i suoi like e i suoi commenti non erano più visibili su Instagram. Indizi che hanno fatto pensare al peggio ma che si sono rivelati infondati. Dopo poche ore, infatti, Andrea e Giulia sono tornati a seguirsi e, come ha sottolineato la sia della De Lellis rispondendo ai tanti fans, i due sono ancora felicemente fidanzati e sono molto innamorati. Nessuna crisi, dunque, per la coppia più famosa di Uomini e Donne che sta continuando a trascorrere l’estate tra un viaggio di piacere e uno di lavoro per le innumerevoli serate a cui deve presenziare il deejay veronese. Di fronte ai rumors che li volevano in crisi o, addirittura, vicini alla rottura, Giulia de Lellis, sempre schietta e sincera, non poteva restare in silenzio.

ANDREA E GIULIA INNAMROATI E FELICI

LA RISPOSTA DELLA DE LELLIS

Per zittire gli haters, Giulia De Lellis ha deciso di utilizzare i social. Con un video pubblicato su Instagram Stories, la De Lellis ha replicato a tutti quelli che la consideravano già single. “Buongiorno, ho avuto un milione di cose da fare, mi perdevo tra le vostre follie e mi stavo facendo due risate. L’apparenza inganna, ricordatevelo sempre”, annuncia Giulia che ha poi pubblicato uno screenshot dal quale si evince come Giulia segui regolarmente Andrea Damante - “Amore giuro non ti ho bloccato”, ha poi aggiunto. Qualcosa nei profili del Damante e della sua Giulietta, dunque, non ha funzionato per qualche ora. Tutto, però, è tornato alla normalità e i due non potrebbero essere più felici anche se, per il momento, non hanno alcuna intenzione di convolare a giuste nozze come invece si mormora.

