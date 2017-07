ANTONELLA LO COCO/ L’attesa per il nuovo album della ex X-Factor (Amiche in Arena)

Antonella Lo Coco ad Amiche in Arena

LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DI SANREMO

Amiche in Arena, il concerto tenutosi a Verona che verrà trasmesso questa sera su Canale 5, vedrà tra i suoi ospiti anche Antonella Lo Coco, diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad X Factor 5. La cantante è nata a Reggio Emilia nell'aprile del 1985 e si è avvicinata al canto a 14 anni, iniziando la sua carriera artistica in diverse cover band. Nel 2011 ha preso parte a X Factor, raggiungendo la finale, poi vinta da Chiara Michielin. Nel marzo 2013 ha pubblicato l'album Geisha. La cantante, in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta di Reggio, ha parlato del suo nuovo album, alla cui realizzazione ha collaborato Fiorella Mannoia. Tra le due artiste è nato fin da subito un grande feeling, iniziato sul palco del talent show di Sky, quando hanno duettato nel brano Come si cambia. Il loro lavoro discografico, atteso per la fine del 2016, non è stato ancora pubblicato. Nel febbraio 2017 Antonella non è riuscita a prendere parte al Festival di Sanremo e forse proprio per questo motivo l'uscita del suo nuovo album è stata posticipata. Nel corso del 2016 ha collaborato anche con Loredana Bertè, con cui ha duettato in un singolo incluso dell'ultimo album della Bertè. Quest'ultima ha inoltre invitato Antonella a esibirsi sul palco insieme a lei, nel corso di un suo concerto tenutosi a Roma.

ANTONELLA LO COCO, LA DAVID BOWIE ITALIANA

Dopo la sua partecipazione a X Factor, Antonella Lo Coco è stata definita la David Bowie italiana, per via di quel suo timbro di voce tutto particolare. Come ha confermato anche la stessa Fiorella Mannoia, la Lo Coco è una grande artista, in grado di scrivere canzoni e suonare egregiamente la chitarra. Il brano scritto per lei dalla Mannoia, Non ho più lacrime, ha ottenuto circa trentamila visualizzazioni su Youtube, pur non riuscendo ad approdare nelle radio nazionali.

