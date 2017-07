Alessandra Amoroso / Concerti, successi... e una multa per la cantante (Amiche in Arena)

Alessandra Amoroso (Foto: da Instagram)

IN COPPIA CON FIORELLA MANNOIA AD AMICHE IN ARENA

Alessandra Amoroso sarà una delle protagoniste della grande notte di musica che Canale 5 proporrà martedì 1 agosto nella sua prima serata televisiva. "Amiche in Arena", questo il titolo dello show andato in scena presso l'Arena di Verona, ripercorre i quarant'anni di carriera di Loredana Bertè, un'artista che spesso con grande generosità e coraggio ha fatto la storia della musica italiana. Alessandra Amoroso ne ha fatta di strada da quando trionfò sul palco di "Amici" di Maria De Filippi, ed ora si presenta come interprete ricca di qualità e capace di interpretare le più svariate hit della musica italiana, assieme a tutte le altre grandi ospiti della serata.

Alessandra Amoroso sarà presenta sul palco nella scaletta di "Amiche in Arena" innanzitutto a partire dal duetto con Fiorella Mannoia per il brano "In Viaggio". Quindi, un'intensa interpretazione proprio al fianco di Loredana Bertè in "Sei Bellissima", riuscitissima anche grazie alla grande estensione vocale della Amoroso, di nuovo sul palco al fianco di Elisa per cantare "Comunque andare". Quindi, doppia esibizione con Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, organizzatrici in coppia della serata, con una delle canzoni più famose della storia della musica italiana, "Almeno tu nell'Universo", dell'indimenticata sorella di Loredana. Quindi, ritmi più elevati con "In alto mare", cantato sempre dal trio Mannoia-Bertè-Amoroso. Tutte le cantanti della serata si ritroveranno poi sul palco nel finale per cantare una versione corale di "Amiche non ne ho" di Loredana Bertè e di "Quello che le donne non dicono" di Fiorella Mannoia.

PER ALESSANDRA AMOROSO UN'ARENA PIENA DI SUCCESSI

Dalla serata è nato anche un CD di grande successo che celebra i successi discografici di Loredana Bertè, "Amici non ne ho... ma amiche sì". Alessandra Amoroso è sicuramente stata fondamentale per il successo dell'iniziativa, considerando poi quanto la voce della cantante pugliese sia amata a livello nazionale. Va sottolineato come proprio in questo 2017 gli eventi principali che hanno visto Alessandra Amoroso protagonista si siano svolti proprio presso l'Arena di Verona, con le due tappe speciali del "Vivere a Colori Tour", che nel 2016 ha trascinato il successo dell'omonimo album campione d'incassi e di vendite.

Questo nonostante proprio in questi giorni Alessandra Amoroso sia rimasta coinvolta in una piccola disavventura, una multa ricevuta per aver girato senza i permessi necessari il video del singolo "Fidati ancora di me". Un incidente di percorso che certo non può offuscare quella che è una carriera che si sta affermando ai massimi livelli. Amata da ogni fascia di pubblico, Alessandra Amoroso ha fatto incetta di dischi di platino e premi negli ultimi anni, confermandosi come uno dei talenti potenzialmente più esplosivi usciti nell'ultimo quindicennio nel mercato musicale italiano. Di sicuro fra gli artisti usciti fuori dai talent show, che non sempre sono riusciti a mantenere le promesse fatte intravedere un televisione in campo discografico. Quello che Alessandra Amoroso ha toccato negli ultimi anni è sempre stato oro, e così è stato anche per la partecipazione ad "Amiche in Arena", con lo show che si potrà ammirare in prima serata su Canale 5 martedì 1 agosto.

