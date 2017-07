Anticipazioni Una Vita, puntata 1 agosto: Ramon e famiglia

Una Vita

LE INDAGINI DI MAURO

La promessa fatta da Mauro alla defunta vedova Pedilla dovrà essere mantenuta a tutti i costi. Per questo, nella puntata di Una Vita di oggi, assisteremo alla ripresa delle indagini nei confronti della morte del collega e più in generale, degli altri intrighi orditi da Cayetana. A nulla servirà il tentativo di Felipe di mettere in guardia l'amico sulla pericolosità della dark lady che, a detta dell'ispettore, meriterà di essere punita per i tanti crimini da lei commessi. Per questo oggi le indagini ripartiranno dalla misteriosa sparizione di Ursula, della quale non si sa nulla ormai da diverse settimane. Mauro apprenderà da Guadalupe che la governante si era stabilità in un hotel della città prima che di lei venissero perse le tracce. Per questo, dopo essersi diretto nell'hotel Paris, San Emeterio deciderà di parlare con il direttore per scoprire se sia a conoscenza di qualche dettaglio in più: Ursula ha incontrato qualcuno prima di sparire nel nulla?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 1 AGOSTO: RAMON PERDE LA CAUSA

Nella puntata odierna di Una Vita, Ramon dovrà fare i conti con le conseguenze dei suoi tanti errori apprendendo la decisione del giudice. Le testimonianze portate negli ultimi giorni dall'avvocato Revilla purtroppo lo hanno messo in luce davanti alla Giustizia, confermando che Palacios potrebbe essere davvero responsabile di truffa nei confronti dei Granai di Spagna. Per questo, nonostante il patteggiamento, il marito di Trini verrà oggi condannato al pagamento di un'importante cifra di denaro. Avrà quindi 24 ore di tempo per lasciare la sua casa insieme a moglie e figlia. Sarà questo un durissimo colpo per lui e la sua famiglia che dovranno rinunciare a tutti i privilegi dei quali hanno sempre goduto. Tra gli altri abitanti di Acacias 38, segnaliamo gli sviluppi dell'amicizia tra Liberto e Rosina: nonostante la differenza di età, il donnaiolo nipote di Susana continuerà a fare pressioni nei confronti della vedova Hidalgo, deciso ad ottenere da lei una possibilità in amore.

