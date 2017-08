Antonio e Veronica / Temptation Island 2017: la single Jessica Guazzotti svela tutto

Antonio e Veronica - Temptation Island 2017

Antonio Lenti e Veronica Bagnoli hanno lasciato insieme il villaggio di Temptation Island 2017. Nonostante il presunto tradimento di Antonio, Veronica non è riuscita a chiudere una storia per i forti sentimenti che prova per il compagno. Pur avendo dubbi e non credendo molto in un futuro insieme, la Bagnoli ha deciso di concedere una seconda possibilità all’uomo che ama. A distanza di un mese dalla fine delle registrazioni, ai microfoni di Filippo Bisciglia, Antonio e Veronica hanno confermato di avere ancora dei problemi. Tra i due, quella in evidente difficoltà è apparsa la Bagnoli che è scoppiata a piangere non riuscendo ancora a perdonare totalmente il flirt che il fidanzato ha avuto con la single Jessica Guazzotti. Antonio continua a sostenere di essersi messo alla prova anche se Veronica, nei suoi gesti e nelle sue parole ha visto sia un’attrazione mentale che fisica. Cos’è successo, dunque, tra Antonio e Veronica? Lenti assicura di non aver superato il limite. Sarà così? A svelare i dettagli di una conoscenza importante è stata proprio Jessica Guazzoli a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata del programma.

ANTONIO E VERONICA DOPO TEMPTATION ISLAND 2017

LE RIVELAZIONI JESSICA GUAZZOTTI

Ai microfoni del portale Isa e Chia, Jessica Guazzotti ha svelato qualche particolare in più sul suo feeling con Antonio Lenti. “Entrambi abbiamo vissuto quest’esperienza in maniera autentica e totale. Siamo stati noi stessi, senza precluderci alcun tipo di emozione solo perché eravamo sotto le telecamere. Non credo che le telecamere siano state un limite, né per me né per lui”, ha dichiarato Jessica. Sia Antonio che Veronica, prima del falò di confronto, erano pronti a chiudere la storia. Nel momento in cui si sono ritrovati, però, hanno capito di voler stare ancora insieme lasciando insieme il programma. Una decisione che non ha spiazzato più di tanto Jessica che aveva preventivato che ciò potesse accadere: “Onestamente, anche se avevo sentito Antonio molto deciso nei suoi pensieri e nel porre fine alla storia, gli avevo detto sin da subito che avrebbe potuto cambiare idea una volta che si fosse trovato Veronica davanti”. Come sarà, dunque, il futuro di Antonio e Veronica? Jessica non nasconde di avere molti dubbi sulla coppia: “Credo che alla base del loro rapporto ci sia una incompatibilità di carattere e di vite troppo diverse, che non credo possano trovare un punto di incontro. Antonio ha bisogno di un tipo di donna diversa al suo fianco”.

