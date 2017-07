BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 1 agosto: Steffy mette le cose in chiaro con Quinn e Eric

Beautiful

LA PARTENZA DI BROOKE

Un annuncio imprevisto sarà protagonista della puntata di Beautiful di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In tale appuntamento, infatti, Brooke rivelerà a Ridge di avere deciso di recarsi per qualche settimana in Italia per una visita a Hope, che non vede ormai da diverso tempo. Forrester approverà tale informazione, comprendendo le ragioni che spingeranno la fidanzata ad allontanarsi da Los Angeles. In lui ci sarà inoltre la consapevolezza di poter agire con maggiore libertà per portare avanti il suo piano mentre Brooke si troverà nel Belpaese. L'idea dello stilista sarà infatti sempre la stessa: riuscire a sedurre Quinn per dimostrare a Eric di avere sposato una donna completamente inaffidabile. Il padre di Steffy ha già cercato di informare il padre di questa possibilità, raccontandogli quanto accaduto qualche giorno prima, ma Eric non ha dato peso a tali parole, restando allibito per quella che ha ritenuto una grande menzogna. Ma cosa accadrà quanto Brooke sarà lontana dai giochi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 AGOSTO: STEFFY RIFIUTA L'OFFERTA

Beautiful ripartirà oggi dalla difficile decisione che Steffy dovrà prendere: Quinn e Eric le hanno promesso 'mari e monti' in cambio del suo trasferimento alla villa. La figlia di Ridge potrà avere uno stupendo da sogno, una linea di cosmetici e addirittura avere in eredità la casa di famiglia. In cambio dovrà soltanto accettare di abitare con loro e Wyatt per qualche tempo, ovvero fino a quando il divorzio diventerà effettivo. Ma nonostante i dubbi iniziali e qualche minuto di grande euforia, Steffy farà la cosa giusta: nessuna ricchezza economica potrà convincerla nel dare a Liam una simile delusione! Lei non darà a Wyatt una seconda possibilità, né tanto meno accetterà di convivere insieme a lui e alla sua terribile madre. Dunque gli Steam potranno tirare un respiro di sollievo, almeno fino alla prossima mossa della terribile gioielliera. Nel frattempo, però, Ridge sarà più che mai deciso a liberarsi della sua rivale una volta per tutte.

