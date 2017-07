BELEN RODRIGUEZ/ La modella ha vita facile con le famose colleghe? (Oggi, 1 agosto)

Belen Rodriguez (Instagram)

LA NUOVA AVVENTURA DI BELEN

Il periodo d'oro di Belen Rodriguez prosegue sotto ogni punto di vista. La conduttrice di Tu Sì que Vales ha ritrovato il grande amore al fianco di Andrea Iannone, che le ha fatto riscoprire cosa significa essere al centro della vita di un uomo. Lei stessa lo ha dichiarato in una recente intervista a Vanity Fair dove ha messo a tacere ogni possibile voce di crisi nel rapporto tra lei e il pilota della Suzuki. Ma è soprattutto la vita professionale a farla sorridere, tanto da rendere necessario un viaggio negli Stati Uniti. Dopo avere lasciato per qualche giorno i suoi sei milioni di fan con il fiato sospeso, la modella ha infatti annunciato il trasferimento a Los Angeles dove sarà il nuovo volto di Swarovski insieme a top model internazionali del calibro di Alessandra Ambrosio e Shanina Shaik. E proprio il rapporto tra la showgirl argentina e le nuove colleghe di questa avventura potrebbe essere presto oggetto di qualche malumore.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA MODELLA SNOBBATA DALLE COLLEGHE

L'avventura di Belen Rodriguez negli Stati Uniti è iniziata con il migliore degli auspici, anche se anche questa volta non tutto l'oro è quello che luccica. La modella è il nuovo volto di Swarovski al fianco di modelle affermate quali Alessandra Ambrosio e Shanina Shaik eppure le due colleghe non sembrano gradire particolarmente la collaborazione con la meno famosa argentina. La conferma arriva dalla foto postata dall'australiana sul suo profilo Instagram, dove celebra la campagna pubblicitaria con il noto marchio. Ma perché Belen non si trova in tale scatto? (Clicca qui per vederlo) In esso appaiono soltanto Shanina e Alessandra, precisando nel commento: "Always a delight to see this beauty @alessandraambrosio Working side by side for @swarovski". Per i meno polemici si tratta della semplice conferma dell'amicizia che lega le due colleghe, ma c'è chi nota che Belen potrebbe non avere vita facile in questa nuova esperienza. Per il momento lei non si esprime mantenendo il silenzio nei social network.

