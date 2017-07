Bianca Atzei / Dalla paura per Max Biaggi alla lavorazione del nuovo album (Amiche in Arena)

Bianca Atzei e Max Biaggi

BIANCA ATZEI AD AMICHE IN ARENA

Quasi terminata l'attesa per l'appuntamento con Amiche in Arena, lo show musicale voluto fortemente da Loredana Bertè, che ha avuto luogo lo scorso settembre presso la suggestiva location dell'Arena di Verona e che verrà trasmesso su Canale 5, martedì 1 agosto 2017. Bianca Atzei sarà tra gli ospiti presenti sul palco. La cantante milanese è stata costretta, di recente, ad affrontare un difficilissimo periodo. Il suo compagno, il famoso motociclista italiano Max Biaggi, è rimasto vittima di un brutto incidente durante una seduta di allenamento in moto. Biaggi, nonostante le importanti ferite riportate in seguito al sinistro, è in ottima salute e da diverse settimane è stato dimesso dall'ospedale presso cui era ricoverato. Tanta l'apprensione dei fan e soprattutto di Bianca Atzei. L'artista, che ha partecipato all'utlima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora esisti solo tu, durante l'esibizione sanremese non è riuscita a trattenere l'emozione. Si è infatti commossa nel bel mezzo della performance, per via del brano palesemente dedicato a Max Biaggi che, tra l'altro, era presente in sala.

I PROGETTI TRA TV E MUSICA

Bianza Atzei ha anche preso parte all'ultima edizione di Tale e quale show, il fortunato programma di Rai Uno, presentato di Carlo Conti. Tra le sue esibizione meglio riuscite e maggiormente apprezzate dal pubblico e dalla giuria è da ricordare la performance canora in cui ha imitato Giorgia, con il brano Come saprei. In tale occasione ha infatti vinto la settima puntata di Tale e quale show. L'ultimo album di Bianca Atzei, dal titolo Bianco e Nero, risale al 2015. È attualmente in lavorazione il secondo, che conterrà molto probabilmente diversi brani composti da Fabrizio Moro. Bianca Atzei nasce a Milano nel marzo del 1987. La sua carriera musicale inizia nel 2012 con la pubblicazione del brano L'amore vero, che riesce ad ottenere un numero straordinario di visualizzazioni su Youtube. L'anno successivo apre i concerti dei Modà. Nel febbraio del 2015 pubblica il suo album di debutto dal titolo Bianco e Nero, contenente venti tracce, tra cui una bellissima cover di Ciao amore ciao, cantato assieme ad Alex Britti.

